Si vas a usar baggy jeans durante este otoño 2022... ¡No uses estas blusas!

La moda de los 90´s y los 2000 está regresando y en las últimas pasarelas de moda los baggy jeans han logrado desplazar a los skinny. Indiscutiblemente, el street style está con todo.

Si así como a nosotros te gusta siempre estar en tendencia y en este caso, a la moda, no te puedes perder estos incribles tips para sacarles el máximo provecho a tus baggy jeans.

¡Éstas son las blusas que debes evitar ponerte con tus baggy jeans!

No se te ocurra usar blusas de mangas englobadas con volantes con tus baggy jeans, en su lugar, puedes optar por una blusa o camisa clásica y un saco.

Blusa o camisa clásica y un saco.

No se te ocurra utilizar las famosas camisetas oversize, en su lugar, utiliza tank tops con tus baggy jeans.

Utiliza tank tops con tus baggy jeans.

Ni loca uses blusas bohemias con tus baggy jeans, en su lugar, lúcelos con tus blusas cropped favoritas.

Tus blusas cropped favoritas.

Del mismo modo, mientras evitas las blusas con encajes, opta por blusas elegantes; cuando evita las blusas victorianas y usa las lusas básicas en popelina; no uses blusas halter, es su lugar podrás usar camisetas tipo polo; no se te ocurra ponerte tus baggy jeans con bralettes, en su lugar, opta por blusas de manga larga que muestren en ombligo.

¿Cuál es la diferencia entre baggy jeans y mom jeans?

¿Cuál es la diferencia entre baggy jeans y mom jeans?

Aunque los babby jeans y los mom jeans puedan llegar a parecerte similares, existe una gran diferencia entre estos dos estilos de pantalones. Aunque los dos llegan hasta la cintura, la diferencia entre los dos radica en que los baggy jeans son mucho más anchos de las piernas, hecho que le hace honor a su nombre,

