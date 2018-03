Después de mucho tiempo las mujeres que las usan empiezan a tener efectos secundarios

Las pastillas anticonceptivas son un buen método para que las parejas que aún no estén seguros de formar una familia, no tengan embarazos inesperados o no deseados.

Sin embargo científicos han informado en modo de consejo que es mejor descansar de las pastillas anticonceptivas en caso de llevar mucho tiempo tomándolas.

Ellos señalan que después de dos o tres años, las mujeres que las usan empiezan a tener efectos secundarios como cansancio, mal humor, mareos y hasta la pérdida del líbido.

Si tomas pastillas anticonceptivas tienes que dejarlas un tiempo

Así que si tomas pastillas anticonceptivas tienes que dejarlas un tiempo para que los efectos secundarios o síntomas bajen, esto por lo menos durante dos meses.

Además señalan que si no se da descanso la ansiedad, depresión, dolor de cabez, etc podrían aumentar considerablemente.

Una revista especilizada también señala que estas pastillas aumentan el riesgo de padecer un tumor en el cerebro cuando se tiene más de 5 años tomándolas.

Por otra parte se ha demostrado que también aumenta el riesgo de que las mujeres padezcan cáncer de mama y de cuello uterino.

Pero esto no es todo, ya que también se corre el riesgo de tener más infecciones vaginales, candidiasis, pesadez de piernas y hasta varices.

Y aunque se han compartido los pros y los contras de las pastillas anticonceptivas, la decisión de dejarlas es muy personal.

Solo piden que ninguna mujer que consuma estas pastillas deje de hacerse análisis de sangre al menos una vez al año para poder comprobar que la coagulación no haya aumentado en exceso.