Si tienes entre 22 y 38 años de edad, perteneces a la "generación agotada".

Si nada te motiva para salir en fin de semana y prefieres descansar en vez de divertirte, podrías pertenecer a la "generación agotada".

De acuerdo con un estudio publicado por Colorado Departament of Instuctions, afirma que esto se empieza manifestar desde el colegio. Pues el sencillo hecho de postergar actividades o dejar las tareas en el último minuto además de provocar apatía, también provoca agotamiento mental y físico.

No importa que no se tengan actividades físicas que se consideren como agotadoras, la mente es tan poderosa que si se envían esas señales de cansancio, las adapta el cuerpo. Si no se cambia esa "programación", serás parte de la "generación agotada", por muchos años más, hasta que identifiques ese patrón y dejes de hacerlo.

¿Generación agotada?

Quizá no tengas un trabajo que demande arduas horas laborando o en el que debas excederte físicamente y sin embargo tener "cansancio mental".

Especialistas indican que el estrés puede ser más agotador que correr un maratón, pues las hormonas que segrega el cuerpo actúan también a niveles físico, incluso pueden enfermarte.

Pero no solamente tiene que ver con lo que se manifiesta física o mentalmente, también tiene que ver con la educación. Pues las conductas son adoptadas y aprendidas, tal vez has crecido viendo a tus padres con "flojera" de trabajar o hacer la limpieza de la casa o verlos pasar la vida cansados y si quieres salir de ese patrón puedes activarte.

Tips si eres parte de la generación agotada:

Levántate temprano: las personas que madrugan son más proactivas y les rinde mejor el día.

Has ejercicio: está científicamente comprobado que practicar ejercicio por las mañanas aporta energía, y si no puedes hacerlo desde temprano, también puede ser por la noche, ya que dormirás mejor.

Desayuna fruta: la glucosa que contienen las frutas aporta energía y mejora el rendimiento durante el día. Consume por lo menos una fruta de tu preferencia, puedes hacerla en jugo.

Actividades: además de practicar ejercicio, también busca algún tipo de actividad de tu agrado, esto estimula las neuronas y aporta energía.

No posponer: una de las principales características de las ‘generación agotada’ es que todo posponen y lo dejan para después. Es importante que las cosas se hagan en el momento y deja ese patrón atrás.