Si tienes diabetes, esta es la cantidad recomendada de cerveza que debes beber

Las personas con este padecimiento no deben consumir bebidas alcohólicas en exceso/Foto: La Garnacha de Irapuato

Cada vez son más las personas que tienen diabetes, enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, y que se ha vuelto de las más mortales. Pero, ¿sabías que el consumir cerveza tiene una estrecha relación con este padecimiento?

Algo importante para poder controlar esta patología es regular estrictamente el consumo de bebidas alcohólicas. Lo más recomendable es evitar consumirlas, pero en caso de que no te resistas a ellas, los expertos en salud dicen cuánto es lo máximo que las personas diabéticas pueden ingerir.

Las mujeres no deben tomar más de 360 mililitros de cerveza por día y en el caso de los hombres no debe ser mayor a 720 mililitros. Por lo tanto, para evitar riesgos si padeces diabetes, es importante que sigas dichas recomendaciones.

¿Cómo afecta la cerveza a la diabetes?

Las personas con esta patología deben controlar lo que comen y beben, procurando que la mayoría sean alimentos saludables/Foto: El Español

En pacientes con diabetes se corre el riesgo de sufrir una condición sumamente peligrosa que es la hipoglucemia, que es la disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre; produce mareos, temblores y cefalea, entre otros síntomas.

Asimismo, tener diabetes y consumir cerveza en exceso puede dar lugar a una condición denominada cetoacidosis que provocará el coma o, inclusive, la muerte, por lo tanto se sugiere medir la ingesta de esta bebida y controlar la glucosa en sangre antes de dormir.

Si padeces diabetes debes moderar el consumo de bebidas alcohólicas

La cerveza puede traer efectos negativos en personas con esta enfermedad/Foto: Zona Franca

Ya que la patología se presenta cuando la producción de insulina no va en sintonía con el organismo, debido a que puede no recepcionarla de forma adecuada o la cantidad que se elabora no es la suficiente, por lo tanto los niveles de azúcar en sangre se disparan considerablemente.

Bajo este contexto, si la persona sufre de diabetes deberá consolidar una dieta sana con la incorporación de distintos alimentos y con un cuidado extremo sobre los productos azucarados, con el objetivo de no elevar la glucosa en sangre.

En este sentido, es importante reducir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza por sus aportes de hidrato de carbono, debido a que se descomponen en azúcares simples, afectando a los diabéticos, como mencionamos en La Verdad Noticias.

