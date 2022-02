Si te contagiaste de COVID-19 es probable que presentes fatiga corporal

Si te has contagiado de COVID-19 y a pesar de que ya te has recuperado de la infección sigues presentando malestar en general, se trata de una fatiga corporal.

Estudios han revelado que la mayoría de pacientes que se ha recuperado del COVID-19, siguen presentando síntomas muy específicos que causan mucha molestia en los pacientes.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, así como la fatiga corporal, tambien se ha comprobado que los pacientes recuperados del Covid-19 tienen más riesgos en la salud mental.

Fatiga corporal por COVID-19

Esta nueva enfermedad crónica que no es detectable por ninguna prueba convencional de laboratorio.

Actualmente, millones de pacientes que se han contagiado del COVID-19, han comentado que a pesar de haber estado expuestos al virus después de un largo tiempo, siguen presentando agotamiento, problemas cognitivos entre muchos otros.

A pesar de que es una constante dentro de los pacientes, aun no se sabe el porqué se presenta esta serie de síntomas.

Nuevas investigaciones han hablado sobre la posibilidad de que los pacientes con COVID-19 en un estado de gravedad, se les asocia esta sintomatología por el gran desgaste que causa esta enfermedad.

La neumonía, baja oxigenación e inflamación en general, son los principales desgastantes del cuerpo y del sistema inmunológico de los pacientes.

Con estos resultados, los especialistas han llegado a la conclusión de que se trata de una nueva enfermedad crónica que no es detectable por ninguna prueba convencional de laboratorio.

Lo que sí se sabe, es que esta sintomatología se encuentra estrechamente ligada a los factores de riesgo como a los altos niveles de ARN viral, anticuerpos presentes y tener diabetes tipo 2.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se estima que del 10 al 30 por ciento de las personas infectadas con coronavirus presentan síntomas a largo plazo.

¿El tinnitus es una secuela de COVID-19?

Se ha comprobado que es un malestar que se puede presentar después de infectarse de COVID-19

El tinnitus, que también es conocido dentro del ámbito médico como acúfenos, el cual es un malestar que se caracteriza por la percepción de un sonido tipo zumbido sin que haya algo que lo genere.

Recientemente se ha comprobado que esta es una afectación que podrían presentar los pacientes que enfermaron o que están enfermos de COVID-19.

La investigación “Direct SARS-CoV-2 infection of the human inner ear may underlie COVID-19-associated audiovestibular dysfunction”, publicada en la revista Nature, señala que hay personas que después de tener Covid-19 tienen zumbido de oídos.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.