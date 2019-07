Si quieres mejorar tu relación de pareja puedes hacerlo a base de risas

Las parejas pasan por distintos momentos durante su relación y a veces se olvida que uno de los factores principales para el éxito es el humor y la risa, ya que de acuerdo a estudios psicológicos está probando que la risa puede ser el mejor tratamiento para una mejor relación según indica la compositora Agnes Repplier, quien una vez escribió…

“No podemos realmente amar a alguien con quien nunca nos reímos”

Hace podo el psicólogo Dr. Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas, publicó su investigación sobre el humor y las relaciones, de tal manera que escribe que “El buen humor entre el matrimonio es un componente crucial en el vínculo y en el establecimiento de la seguridad relacional”.

Es así como el Dr. Hall, indica que la risa compartida, en particular, es un indicador importante de la atracción romántica entre potenciales compañeros, por lo que, si estás intentando fortalecer tu relación con alguien, aquí hay 4 maneras de introducir más risas.

Estudia el sentido del humor de tu pareja

En este momento tendrás que prestar atención a lo que hace reír a tu pareja, tienes que descubrir qué es lo que le hace gracia para así utilizar ese conocimiento para iluminar situaciones y hacer su día más agradable, recuerda que puedes hacer chistes sobre lo que sucede en la vida diaria, hasta contar una historia graciosa.

La risa crea un vínculo fuerte para mejorar las relaciones de pareja, está comprobado por un reciente estudio.

Ríete incluso en los momentos de estrés

Siempre ten en cuenta que todas las personas experimentamos estrés en distintos momentos, pero cuando tienes un mal día, la risa puede ayudarte a afrontar esta mala situación de estrés, de tal manera que te sentirás aliviado, ya que, si tu risa aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, liberando endorfinas en el cerebro.

Momentos de humor en la vida diaria

Según el Dr. Barton Goldsmith, dice que el humor en una relación no es sólo decir cosas graciosas, sino también hacer cosas juntos y con sentido del humor, de tal manera que algunas formas de incorporar el humor en tu vida cotidiana, es reírte con tupareja incluso de las cosas que pasen en sus respectivos trabajos y en su día a día.

Humor sí, pero con respeto

Si combinas el humor en tu relación con una buena cantidad de respeto por tu pareja y su sentido del humor, los buenos momentos y las risas ciertamente no faltarán, esta es una buena manera de incluir las risas en tu relación de manera saludable.

