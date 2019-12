Si quieres bajar de peso, no elimines las GRASAS de tu dieta

¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas lamentarse por tener que eliminar las grasas de su vida? Hemos vivido pensando que estas son el verdadero problema del sobrepeso y la obesidad, cuando en realidad, si queremos bajar de peso, no deberíamos eliminarlas de nuestra dieta.

No, no todas las grasas son iguales y no todas son malas, de hecho, hay unas que deberías de consumir todos los días, pues aportan grandes beneficios a la salud, especialmente a la cardiovascular.

"No debemos excluirlas de nuestra alimentación. Lo que debemos hacer es conocer qué grasas podemos tomar y en qué cantidad consumirlas".

De acuerdo con la nutricionista Lina Robles, jefa del servicio de nutrición y dietética del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Madrid, lo que debemos hacer es aprender a diferenciar las grasas malas de las buenas y evitar el consumo de las primeras, puesto que no sólo aumentan el riesgo de obesidad, sino que de enfermedades cardiovasculares y hasta de cáncer.

Tipos de grasas

Existen tres tipos de grasas: saturadas, insaturadas (que a su vez pueden ser monoinsaturadas y poliinsaturadas) y grasas trans.

Grasas buenas

El único tipo de grasa que deberías incluir en tu dieta son las insaturadas ya que suben el colesterol bueno, bajan el malo, y disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Estas se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas; las primeras ayudan a controlar la diabetes y mejoran el sistema inmune, y las segundas corresponden a los famosos ácidos omega 3 y 6, que además de cuidar el corazón, ayudan a proteger la memoria.

Alimentos con grasas monoinsaturadas

Aceite de oliva

Frutos secos (nueces, almendras, avellanas, anacardos, piñones, pistachos).

Aguacate

Aceitunas

Aceite de colza

Aceite de soya

Carne magra

Alimentos con grasas poliinsaturadas

Pescado Azul

Frutos secos y aceite de semillas (girasol, maíz, cártamo, germen de trigo, pepita de uva, borraja y cacahuate)

Margarinas de semillas naturales

Grasas malas

Las grasas ‘malas’ que deberíamos evitar o disminuir su consumo son: los ácidos grasos saturados, que provienen principalmente de alimentos de origen animal como carnes rojas, embutidos y lácteos; pero que también encontramos en el aceite de palma, aceite de coco, pastelería o panadería. Y las grasas trans.

Los ácidos grasos trans son especialmente peligrosos, puesto que “aumentan el colesterol malo, disminuyen el bueno y aumentan significativamente el riesgo de enfermedades del corazón”. Estos se encuentran principalmente en: pastelería y panadería industrial, alimentos y productos precocidos y aperitivos industriales fritos.

Por último, de acuerdo con la Guía de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), “se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas, evitar los alimentos con grasas trans y los productos elaborados con aceites refinado con aceite de coco o de palma”.

