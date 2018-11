Si llegaste a los 30, es momento de aplicar esto en el sexo

Porque el sexo es algo que vas mejorando con el tiempo, si ya estás en tus 30 es momento de que apliques estos consejos con los cuales podrás disfrutarlo más y cambiar por completo tu experiencia sexual

Conócete mejor.

Una forma para tener mejor sexo es conocer lo que te gusta, y qué mejor manera de descubrirlo que a través de la masturbación. Mímate, quiérete y conoce todo aquéllo que te hace explotar de placer.

Explora el Kamasutra.

Una excelente forma disfrutar más del sexo, es haciéndolo en tu posición favorita, pero no te conformes con las típicas del misionero, o de perrito, explora cuáles son con las que obtienes mejores resultados.

No te obsesiones con el orgasmo.

¿Has escuchado que la felicidad no está en la cima, sino que en el viaje a la cima? Bueno, esto aplica de igual forma con el orgasmo. Que no hayas llegado al orgasmo no quiere decir que hayas tenido una mala sesión de sexo, además, mientras más te obsesiones, más piensas y no te dejas llevar. ¡Suéltate, disfruta!

Toma la iniciativa y pídelo cuando lo quieras.

Ya no estás en edad de reprimir tus deseos, pídelo cuando quieras o comienza tú el coqueteo. A los hombres les encanta que tomes la iniciativa.

Atrévete a usar juguetes sexuales.

Sabes que te mueres de curiosidad, ya no le saques la vuelta. Existe una infinidad de artículos con los que podrás pasar un muy buen rato sola o acompañada.

Dale el cuidado que se merece a tu zona íntima.

Existen cuidados que debes tener antes, durante y después del sexo. Por ejemplo, orinar una vez que han terminado te ayuda a eliminar cualquier bacteria que hubiera podido entrar en tu organismo. Recuerda, cuando te cuidas, disfrutas más.

Elige el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus necesidades.

Y hablando de cuidados, en el mundo de los anticonceptivos podrás encontrar de todo un poco, así que elige el que mejor satisfaga tus necesidades. Es momento de ser completamente responsable con tu cuerpo.

Olvídate de la perfección.

El sexo no es perfecto ni en el porno, sabes por qué, porque a todos nos gusta algo diferente. Así que deja de pensar en que quieres que salga todo perfecto y mejor dedícate a disfrutar. Y recuerda: si hay comunicación, es más probable que ambos disfruten.

No importa que tengas menos sexo mientras sea mejor.

Calidad mata cantidad… Nadie quiere un sin fin de sesiones malas. Cuando llegas a los 30 entiendes que es mejor disfrutar de cada una de ellas que sólo tener sexo porque sí, aun si no es placentero.

¿Y de los clichés?

Regresamos al punto de los gustos, cada quien sabe lo le prende y si es un cliché, ¿Qué importa? Sólo se trata de ti y de lo que te hace sentir bien.