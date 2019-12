Si NO te baja, podrías tener alguna de estas enfermedades. (Foto cortesía Clinicas de aborto legal)

La menstruación suele ser regular e irregular, pero si después de ciertos días aún no te baja (y no se trata de un embarazo), puede (puesto que son diversas causas) que padezcas alguna enfermedad; es por ello que aquí te diremos el tipo de padecimiento de acuerdo al tiempo en el que no se han hechos presentes los sangrados cíclicos.

Opsomenorrea

Esta suele presentar si ya pasaron 35 días o 90 y tu periodo aún no se hace presente, este es común y más en las mujeres de 50 años durante la premenopausia o en la adolescencia.

Retraso menstrual, podrías padecer Opsomenorrea. (Foto a cortesía Bekia Salud)

Amenorrea

Si ya pasaron más de 90 días y aún no te baja, podría tratarse de Amenorrea; entre el 3% y 4% de las mujeres presenta este tipo de enfermedad.

Las causas de esta y de la opsomenorrea es el estrés, síndrome de ovarios poliquístios, implante subdérmico, sueño menor a siete hota so mayor a ocho, mala alimentación y el DIU medicado.

Menopausia

Aunque más de 7.5 millones de mujeres han pasado por esto como una etapa de la vida, también podrías padecerla si no te ha bajado después de un año; información El Confidencial.

Lo que la podría originar, y dejando a un lado que es un proceso en la mujeres cuando tienen cierta edad, son las alteraciones cerebrales, término de la función de los ovarios, ausencia de útero/ovarios y síndrome de ovarios poliquísticos.

Menopausia, edad promedio es a los 48 años. (Foto cortesía Infosalus)

Cabe mencionar, y como comentamos, si tienes un retraso considerable en tu menstruación y no se te trata de un embarazo, lo mejor es que acudas con tu ginecólogo para que haga una valoración y lleven a cabo el procedimiento pertinente para que puedan saber a ciencia cierta qué es lo que tienes.

