Shea Coulée: Sus mejores looks en RuPaul's Drag Race All Stars 5

Shea Coulée: Sus mejores look en RuPaul's Drag Race All Stars 5

Desde la primera vez que pisó la pista de la Temporada 9 de Drag Race hasta su reciente victoria en All Stars 5, Shea Coulée siempre ha mantenido una cosa consistente: sabe cómo lucir un look. Ya sea vestida de pies a cabeza en charol negro, luciendo un estampado de palma rosa y azul (¡con una bolsa a juego!), o transformando un mantel de algodón a cuadros en alta costura.

"Siempre trato de pensar en los detalles, pensar en el impacto. Y la moda desarrolla una historia", dice ella. "Para mí, una de las cosas más grandes e importantes es la silueta: ¿para qué es esa forma cuando te acercas a esa esquina?"

Shea Coulée fue aplaudida por sus extravagantes prendas

Después de la devastadora derrota de Shea ante Sasha Velour en la temporada 9, esa atención al detalle finalmente valió la pena durante la final de All Stars.

"Este viaje, los últimos nueve años de mi dedicación al sueño, los sacrificios, el trabajo duro ... la sangre, el sudor y las lágrimas valieron la pena", dice Shea sobre su victoria.

Ahora que ha asegurado la corona de All Stars, le pedimos a Shea que mire hacia atrás en su viaje de Drag Race con cinco de sus looks más icónicos, comenzando con su look más comentado esta temporada: el body Love The Skin You're In.

All Stars 5: “Amo el color de mi piel”

"Me han dicho que soy demasiado oscura, demasiado pañal, demasiado femenina para ser considerada bella. Por eso quería abrazar por completo a la belleza negra en esta presentación en la pasarela", escribió Shea en Instagram sobre el traje transparente de Swarovski-bejeweled. . "Poco sabía que Jean Paul Gaultier había hecho exactamente lo mismo, creo que en el 92 o el 93", le dice Shea a Bustle.;

"Y la gente comenzó a poner [mi foto] al lado de una foto de Naomi Campbell usándola. Fue, como, un momento tan sublime ... aquí fue sobre alguien que es una de mis mayores inspiraciones ... creo ese fue el destino ".

Look fantasia en All Stars 5

Durante la última sincronización de labios de la Temporada 9, Sasha Velour se quitó la peluca para revelar una corriente de pétalos de rosa, en última instancia. Desde entonces, los pétalos de rosa han sido un símbolo doloroso para Shea, pero ella "recuperó su rosa", como lo expresó, con este giro floral en una reina del baile de Carrie.

"Eso fue algo que se desarrolló durante un par de días", dice Shea. "Pensé en Carrie. Y pensé en Raja Gemini de la temporada 3 y su referencia Carrie ... y luego, de alguna manera, creo que tomé una siesta, y soñé con el pétalo de rosa [corona]".

La apariencia se volvió mucho más grande que un concepto de graduación. "Realmente se trataba del simbolismo y de mí usando la moda para comunicar una historia sobre mi propio crecimiento personal desde un momento que se ha usado para burlarse de mí. Quería aprovechar eso como una oportunidad para decir: 'Hola, he crecido a partir de eso. Y quiero hacer algo hermoso con eso '".

Look en Drag Race Season 9

En la Temporada 9, Episodio 11, a las reinas se les encargó crear un aspecto de pista inspirado en Village People utilizando materiales específicos. A Shea se le dieron textiles para trabajadores de la construcción y corrió con ellos, ganando el desafío. "Cuando piensas en construcción, piensas en utilitario. Piensas: 'Tiene que tener un sentido de la función'. Y entonces tomé esa función y [la hice] moda ", dice Shea.

"Hice un patchwork realmente genial [que era] muy parecido a Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, grunge de los 90 mezclado con mi propio tipo de punto de vista negro, con una cinta para la cabeza de Erykah Badu [y] un sombrero de construcción colocado encima. Todavía es uno de mis looks favoritos ".

Look en la final de All Stars 5

El aspecto de Shea para la última pista temática de All Star Eleganza fue una oda al vestido de graduación de su madre: un vestido rosa chicle inspirado en los años 60 complementado con un pelo de colmena.

"Quería rendir homenaje a mi madre porque fue mi primera introducción a la moda", dice Shea. "Solía verla vestirse, peinarse y peinarse frente al tocador. Y ese era el tiempo que más me gustaba pasar con ella cuando era pequeña. Así que para mí, fue una oportunidad para combinar todas mis imágenes favoritas de mi madre y las elaboro a la moda ".

Para la sincronización final de labios entre Shea y sus compañeros finalistas, Miz Cracker y Jujubee, se cambió a un vestido azul real con guantes a la altura del codo y una peluca azul brillante.

Sin embargo, Shea revela que la peluca era en realidad una idea de último momento. "[La apariencia] se basó en un vestido que Bob Mackie había creado para Cher...Se suponía que debía haber un casco que lo acompañara. Pero desafortunadamente, no pudieron terminarlo a tiempo antes de irme a filmar. Así que pensé, 'OK, hagamos la peluca azul y sintamos el fantasía.'"

El look favorito de Shea

"Sé que fue más simple, pero siento que esa mirada específicamente llama a mi visión original de Shea Couleé", dice Shea sobre su aspecto de la pista de Camo Couture de All Stars 5, Episodio 4.

Te puede interesar:RuPaul's Drag Race All Stars 5 inició aquítenemos todos los detalles

"Recuerdo cuando Beyoncé lanzó su video "Why Don't You Love Me", que tiene este estilo de ama de casa de glamour negro de Hollywood de los años 60, y recuerdo que cuando vi ese video, pensé, eso es lo que quiero. Y sentí que, de todos los looks de esta temporada, ese realmente tenía eso ".