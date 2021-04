Sexualidad: mujeres que duermen mal disfrutan menos del sexo

Para poder disfrutar de tu sexualidad debes procurar conocer todo sobre esta, así que la información es clave, por eso en La Verdad Noticias te revelamos que hace poco un estudio reveló que las mujeres que duermen mal o tiene mala calidad del sueño pueden disfrutar menos del sexo, incluso señala que podría provocar una disfunción en sus relaciones sexuales, ¡impactante!

Fue la Clínica Mayo quien realizó el estudio donde se midió la calidad del sueño de más de 3 mil 400 mujeres entre sus 53 años de edad como promedio, y con esto dio a conocer que la ante las pocas relaciones sexuales puede haber mayor falta de sueño.

El estudio también dejó claro que no tener sexo puede elevar en un 50 por ciento las posibilidades de que las mujeres desarrollen disfunción sexual, ante esto, la directora del Centro para la Salud de la Mujer de la Clínica Mayo, la doctora Stephanie Faubion dijo:

“Si pones una fuente de sueño y una fuente de sexo frente a una mujer cansada, ella elegirá dormir”

También se mencionó que las mujeres normalmente tienen cinco horas de sueño al día son las que tienen más probabilidades de tener problemas en el sexo como imposibilidad para tener un orgasmo o falta de deseo.

Este estudio fue parte de DREAMS, una amplia investigación que monitoreó la experiencia de 8 mil 688 mujeres desde el 2005 en temas de sexualidad, envejecimiento y menopausia, fue publicada en Menopause: The Journal of The North American Menopause Society.

Consejos para mejorar el ciclo del sueño

Mujer durmiendo. Foto: ticbeat.com

Procura que tu habitación sea fresca, silenciosa y oscura

Ten una rutina para dormir, es decir, cena y ve a la cama todos los días a la misma hora, procura dejar de usar las pantallas al menos una hora antes de conciliar el sueño.

Busca relajarte antes de ir a la cama, puedes hacer estiramientos ligeros, leer un libro, meditar, bañarte con agua tibia o escuchar música relajante.

Evita irte a dormir tras cenas picantes, grasosas o condimentadas, incluso evita tomar café si pasan de las 3 de la tarde, esto podría ayudarte a dormir mejor.

Procura hacer ejercicio

Ahora ya lo sabes, si eres mujer y deseas tener el control de tu sexualidad procura siempre estar bien informada, y recuerda que dormir mal o tener mala calidad del sueño afectará las posibilidades de que disfrutes al máximo del sexo, así que evítalo y consigue así relaciones sexuales más placenteras.

Con información de eldiariony.com