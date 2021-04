Sexualidad: médico advierte que la falta se sexo provoca estas enfermedades

El disfrute de la sexualidad humana es básico para una vida plena, y es que el sexo es una actividad natural que, si se practica con responsabilidad y en libertad, es capaz de llenar de bienestar a la persona que lo ejerce, y ahora, un médico advierte que cuando las relaciones sexuales faltan las personas pueden tener riesgo de padecer diferentes enfermedades, ¡impactante!

No tener sexo también enferma

Al respecto, el médico Evgeny Kulgavchuk, quien se especializa en psicoterapia y sexología indicó que las personas que durante mucho tiempo no tienen relaciones sexuales y esto, puede ser señalado como años sin sexo que pueden generar distintas enfermedades, no importa si se es mujer o hombre, cuando la sexualidad no se disfruta también se pagan consecuencias.

Evgeny Kulgavchuk, señaló que no tener sexo puede generar enfermedades de diversos tipos, en el caso de las mujeres pueden ser:

Mioma

Mastitis quística crónica

Neurastenia

No tener sexo también enferma. Foto: ecestaticos.com

En el caso de los hombres, el médico señaló que no tener relaciones sexuales para los hombres conlleva enfermedades sexuales como:

Disfunción eréctil

Andropausia temprana

Deseo sexual

Problemas en el tracto urogenital

Claro, no te preocupes, el médico se refiere a vivir mucho tiempo sin tener sexo, pero hay un equilibrio entre no normal y la exageración, es decir, si por semanas o días no tienes relaciones sexuales es normal, el problema es cuando las semanas de abstinencia pueden fácilmente pasar a meses sin tenerlas, no olvides que tu sexualidad también debe ser plena.

Especialmente, Evgeny Kulgavchuk, hizo un llamado a los hombres que tienen más de 40 años de edad, ya que aseguró que podrán tener posibilidades de dejar los casanovas de siempre, así que antes de tomarse un largo tiempo sin sexo se lo deberán pensar dos veces.

En La Verdad Noticias, solo nos resta sugerir que ante mayores dudas sobre el tema es crucial que se acuda por atención médica especializada, recuerda que lo mejor es prevenir, ¡cuídate!

Con información de mundo.sputniknews.com