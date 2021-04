Sexualidad: ONU revela que en 57 naciones las mujeres no pueden negarse al sexo

No todas las mujeres en el mundo tienen derecho a disfrutar de su sexualidad, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 57 países no pueden decirle “no” al sexo si sus esposos lo piden, ¡conoce los detalles!

Mujeres en 57 países no tienen libertad

Los datos son escalofriantes y desalentadores para quienes luchan por empoderar a las mujeres, la información fue presentada por el Fondo de Población de la ONU en su informe anual, y en él hay constancia de que una cuarta parte de las naciones del planeta las féminas no pueden negarse a tener sexo ante sus esposos, más de la mitad de estos casos se encuentran en África, ¡impactante!

El informe de la ONU reveló que es menos de la mitad de las mujeres de dichas naciones, las cuales están en vías de desarrollo, que no pueden decidir sobre los métodos anticonceptivos que desean usar, tampoco pueden pedir atención médica y mucho menos negarse a tener sexo con sus parejas.

En África muchas mujeres no tienen derecho a disfrutar de su sexualidad. Foto: latimes.com

También se destacó que solo el 55 por ciento de mujeres de aquellos países tienen libertad sobre su sexualidad, ante esto, la directora ejecutiva del fondo, Natalia Kanem, señaló que negar la autonomía corporal es una violación a los derechos humanos fundamentales de niñas y mujeres, lo cual reafirma las desigualdades y:

“...perpetúa la violencia derivada de la discriminación de género”.

Además, añadió que, debe causar indignación mundial el hecho de que aún existan mujeres en el mundo que no pueden decidir sobre cómo ejercen su sexualidad.

En La Verdad Noticias te revelamos que, el firme de la ONU lleva por título “Mi cuerpo me pertenece” y revela una realidad lamentable para las mujeres, pues, aunque en cada región el porcentaje de aquella que no pueden tomar decisiones sobre cómo viven su sexo y su reproducción varía, es inevitable indignarse, ya que esto no debería siquiera existir.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de noticieros.televisa.com