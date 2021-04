Sexualidad: ¿Cómo es el tabú del sexo en la diversidad funcional?

La plenitud en la sexualidad no tiene que ver solo con las relaciones sexuales, y estas únicamente con la penetración, existen también otras maneras de entenderla y disfrutarla, y es por eso que en La Verdad Noticias hablaremos del tabú sobre cómo es el sexo en las personas con diversidad funcional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) todo ser humano tiene derecho a disfrutar de una sexualidad responsable, libre y sana, pero ¿por qué se habla de que hay un tabú con las personas con diversidad funcional o capacidades diferentes?

Muchos creen que el sexo para las personas que padecen de limites intelectuales o físicos podría no ser necesario o incluso, hay quienes que creen que no pueden disfrutarlo; sin embargo, esto es un tabú, no importa si tienes alguna limitación funcional, el disfrute de la sexualidad es tan bueno para quienes la tienen como para quienes no la padecen y es inaceptable creer algo distinto.

La sexualidad como tal no significa tener solo relaciones sexuales que incluyan penetración, conlleva más y no es limitante, de ahí que tener una limitación funcional, aunque te impida tener coito, no te hace disfrutar menos de las prácticas erótico-afectivas, y tampoco es una razón para no ejercer los derechos humanos y de reproducción que todos tenemos.

Es crucial tomar conciencia sobre lo importante que es no discriminar en su sexualidad a las personas con capacidades diferentes, sobre todo porque, hay quienes han nacido con esas limitaciones, pero también existen aquellos que las han conseguido por diferentes circunstancias y nada ni nadie puede asegurarte que estés salvo de aquella condición.

La sexualidad también es un derecho de quienes padecen diversidad funcional. Foto: chocolatelove.es

¿Qué tipos de diversidad funcional existen?

Hay dos grandes clasificaciones de diversidad funcional, y son estas:

Ámbito de la diversidad física: sensorial, intelectual, física y mixta, es decir, donde puede ser más intelectual que sensorial o viceversa.

Origen de la diversidad: puede ser adquirida o que existe desde el nacimiento, es decir, congénita.

La sexualidad se vive diferente en cada persona, y con quienes sufren de una limitación funcional también, en el caso de quienes la padecen desde que nacen, se debe educar y formar a un desarrollo sexual positivo y personal tomando en consideración su condición de origen.

Para quienes adquirieron la limitación funcional, es necesario hacer un cambio de rol en la pareja y adaptarse a la nueva situación, además ambas partes deben estar abiertas a explorar todas las posibilidades y disfrutar al máximo de su sexualidad.

También, no se puede olvidar que existe la diversidad sensorial, la cual, puede ser auditiva o visual y que en su caso deben adaptarse otros canales sensoriales para el disfrute del sexo.

Ahora ya lo sabes, la sexualidad es un conjunto de deseos, placer, emociones y demás que, conlleva muchos matices, y que todos sin importar si se padecen limitaciones funcionales o no, se tiene el derecho de disfrutarla en toda plenitud, y es que esta no solo incluye el disfrute de las relaciones sexuales con penetración, sino también de otras prácticas igual de placenteras.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de lavanguardia.com