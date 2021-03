Sexualidad: 8 consejos para el empoderamiento de la mujer en el sexo

La sexualidad ha sido siempre un tabú para la sociedad humana, y por ello, la love coach con máster en sexología, Valeria De La Espriella, asegura que es crucial que la mujer se empodere en el sexo y aquí te decimos sus consejos para lograrlo.

Consejos: empoderamiento de la mujer en la sexualidad

Autoconciencia

Comprende y acepta tu sexualidad de mujer como un bienestar que no puedes descuidar, que mereces y que mereces disfrutar, echa fuera de tu mente las creencias que te limitan, las culpas y los miedos que te impidan gozarla al máximo, solo así podrás empoderarte en el sexo.

Autoaceptación

No importa tu talla o si tienes o no celulitis, Valeria De La Espriella, invita a las mujeres a aceptar su cuerpo con todos sus defectos y asegura que el sex-appel a diferencia del físico no tiene fecha de caducidad, pues no todo es físico, mucho tiene que ver con la actitud con la que se vive el sexo, y lo mejor es dejar de lado la auto comparación y crítica.

Autoconocimiento

Aprende a conocer tu cuerpo, la sexóloga sugiere que las mujeres deben crear su propio mapa erótico y lo deben hacer contemplando su mente, emociones y todos sus aspectos físicos, pues solo así sabrán lo que quieren en todos los sentidos, y no habrá miedos al momento de liberar su sexualidad.

Autoafirmación

Valeria De La Espriella, señala que para que la mujer se empodere en el sexo tiene que aceptar a decir que “no”, y es que, no se trata de complacer, sino te sentir placer y no aceptar aquello que no lo da solo por no querer herir el ego de su pareja, por sentir presión o por miedo, ya que el cuerpo femenino es autónomo y son las mujeres quienes deciden con quién, cómo y cuándo quieren disfrutar de su sexualidad.

La mujer es quien decide todo acerca de su sexualidad. Foto: lasillarota.com

Autoerotismo

La plenitud de la sexualidad de la mujer no se reduce a estimular su área genital, es crucial, dice la sexóloga que se estimulen otras zonas de cuerpo y se vea esto como algo saludable y natural, pues esto permite disfrutar más del placer del sexo y ayuda a tener amor propio, así como autoconocimiento, además hace más fuerte el suelo pélvico y baja los niveles de estrés.

Autonomía

No importa lo que los demás piensen de ti, tomar tu sexualidad y empoderarte en ella no debe limitarte en ningún aspecto, elige tú que deseas hacer con ella, si quieres estar soltera, si deseas tener solo una pareja o te gustaría tener varias, incluso toma la elección de tu orientación sexual, escoge solo pensando en ti la ropa que usas o el método de planificación que deseas usar.

Autocuidado

Siempre usa condón en el sexo, esto también te ayuda a quererte y empoderar tu sexualidad, pero, además, no olvides que en las relaciones afectivas también debes poner tus limites, si alguien no te valora entonces vete de ahí.

Autenticidad

Tu personalidad definirá cómo deseas ser en el sexo, así que explora tus gustos, eres una persona única que disfruta de esa misma manera su sexualidad, no quieras imitad a una estrella porno, ni trates de impresionar a todos con posiciones exageradas, solo déjate llevar y busca aquello que realmente te da placer.

Con información de www.elpais.com.co