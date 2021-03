Sexualidad: 4 consejos de pareja para mejorar en el sexo

¿No sabes cómo hablar de sexo con tu pareja?, en La Verdad Noticias te decimos cuatro consejos que serán clave para lograrlo con éxito, así que, ¡toma nota!, y comienza a disfrutar al máximo de tus relaciones sexuales.

Consejos para hablar de sexo con tu pareja

No reclames y siempre sé positivo

Disfrutar de tu sexualidad en pareja es ideal en todo momento, y experimentar cosas nuevas en el sexo es sin duda lo mejor; sin embargo, hay veces que es incómodo decirle a tu pareja lo que quieres que haga, y una de las mejores formas para hacerlo es guiar con actos y refuerzos positivos para dar a conocer directamente que es lo que disfrutarías más.

Sé paciente

Muchas parejas suelen tener problemas para comunicarse en las relaciones sexuales, pero si realmente quieres mejorar el disfrute de tu sexualidad tendrás que llenarte de paciencia, y es que, primero deberás crear toda la confianza posible con tu pareja para que, poco a poco puedan hablar con sinceridad sobre lo que más les gusta a ambos en el sexo.

Mejora la sexualidad con tu pareja con estos consejos. Foto: cadenadial.com

Siempre piensa antes de decir o hacer algo

Estar en pareja no significa que siempre desees tener sexo con ella o ella contigo, y eso no está mal, puede ser que en algún momento ninguno de los dos tenga ganas de tener relaciones sexuales, y debes respetar esa situación, no digas cosas de las que te arrepentirás ni lo tomes personal, trata de comprenderla y cuando este mejor trata directamente el tema.

¡Ten tacto!

Disfrutar de tu sexualidad en pareja es todo un arte, y debes interesarte en mejorarla todos los días, y aunque no lo creas es más fácil de lo que crees, todo depende de ser abiertos y escuchar las necesidades de la otra persona, eso incluso aprender aceptar que las fantasías sexuales pueden ser diferentes para ambos, y que en medida de lo posible deben satisfacerse con el mismo equilibrio.

