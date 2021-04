Sexualidad: 3 tips para no aburrir a la mujer en el sexo

Disfrutar de la sexualidad en pareja es una misión donde ambas partes deben dar lo mejor de sí; sin embargo, muchos no lo saben o, aunque lo sepan no se esmeran, de ahí que algunos son considerados como seres aburridos en cuanto al sexo, ya sea por falta de ganas o porque no están bien informados, ¿tú que tan apasionado eres en las relaciones sexuales?, ¿aburres a tu mujer?

Aunque muchos hombres viven con la venda en los ojos respecto a que tan buenos son en la cama y sus compañeras no los desmienten, es necesario reflexionar sobre si se es o no aburrido al momento de tener encuentros íntimos, ya que eso sería una gran ayuda para llegar al placer.

Muchos hombres olvidan que los encuentros sexuales con sus parejas no tienen como meta única su eyaculación, sino también los orgasmos que producen en estas, así que deben ser más ingeniosos y creativos y no solo esperar a que la mujer llegue por sí misma al placer, y es que siempre pueden optar por posiciones sexuales que la consientan.

Tips para no ser aburrido en la cama

Las mujeres se pueden aburrir fácilmente en el sexo si sus compañeros no son creativos. Foto: sumedico.lasillarota.com

Intenta nuevas posiciones sexuales

Si quieres ser un verdadero rey en la cama tienes que probar posiciones sexuales que estimulan el clítoris, deja atrás la rutina y haz las cosas más interesantes, puede que incluso puedas añadir a la antesala del placer un juguete sexual que ambos disfruten.

Dale siempre un poco más de ti

Es cierto que cuando un hombre eyacula puede perder todo interés por continuar en la cama; sin embargo, si la compañera insiste en que desea un poco más, se debe ser más creativo y buscar la manera de satisfacerla, pues de lo contrario pronto podrás ser reemplazado, y es que probablemente tenga un orgasmo frustrado y solo quiere más de aquello que sabes hacer.

¡No tardes tanto!

Este es un problema recurrente en las relaciones sexuales de pareja, pues, aunque el sexo prolongado suena a un sueño de la porno, en realidad puede ser una tortura en cuanto al disfrute total de la sexualidad femenina, pues las mujeres no siempre desean estar en la cama si las cosas no están interesantes, es decir, no quieren que pases horas en la penetración, desean que ese esfuerzo se refleje en orgasmos y si duras demasiado sin ser productivo, solo necesitará más lubricación innecesaria, pues no tendrá el final feliz que espera, y ¡está súper aburrida!

