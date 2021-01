Sexo: ¿ya hiciste la posición sexual '11 invertido'? ¡tienes que intentarla!

Disfruta más del sexo con esta posición sexual. Foto: www.extra.ec

¿Estás cansado de realizar las mismas posiciones sexuales en la cama?, qué te parece si mejor optas por ser más atrevido o atrevida y llevas a tu pareja al cielo con esta postura erótica llamada el ‘11 invertido’, seguro que les dará placer sin límite y en La Verdad Noticias te decimos todo lo que debes saber sobre ella para que comiences ya a disfrutar más del sexo, ¡toma nota!

Posición sexual ‘11 invertido’, un acierto de placer

Si quieres ser más atrevida o atrevido en el sexo, esta posición sexual le encantará a ti y a tu pareja, es muy fácil de hacer y no requiere de gran esfuerzo, además, recuerda que en todo caso, hacer un poco de ejercicio durante las relaciones sexuales te beneficia en todos los sentidos, pues no solo previene ataques cardíacos, también te ayuda a tonificar los músculos y fortalece tu sistema inmunológico, así que no lo pienses más ¡y prueba nuevas posturas!

Lo más importante de la posición ‘11 invertido’ es que debes cuidar mucho el equilibrio que mantendrás al practicarla, ya que para ejecutar esta postura quien vaya a realizar la penetración ya sea anal o vaginal deberá colocarse justo detrás de la otra persona.

Un truco que les funcionará bien, es apoyarse muy bien de algo que esté bien fijado al suelo y que les pueda dar la estabilidad física que necesita, una opción a usar es una silla, el que vaya a recibir la penetración deberá colocarse frente a esta con la vista puesta en el asiento, ya que se sostendrá de la parte superior mientras su pareja lo o la penetra.

Otro truco para maximizar el placer de esta posición sexual es que la persona que vaya a recibir la penetración lleve un poco atrás su pelvis, así creará una postura adecuada, la cual deberá acompañarse con un arqueo leve de la espalda, ¡será perfecto!

Aunque la velocidad de la penetración depende de cada pareja, lo ideal es que el ritmo siempre sea fuerte y luego pase a ser un poco más suave, esta posición en el sexo es muy estimulante, ya que el punto G femenino se toca de forma directa, ¡aprovechala al máximo!

Si aplicas esta la posición ‘11 invertido’ en las relaciones sexuales con tu pareja podrás disfrutar de la libertad de las manos, pues podrías tocar mientras tanto el clítoris, detrás de los senos, los testículos o cualquier otra zona del cuerpo que de placer a tu pareja, además cómo no requiere de mucho espacio, es perfecta para que la repliques en otras zonas de tu hogar, lo que hará que el encontronazo sea todavía más exitante.

Uno de los lugares ideales para renovar el sexo en pareja con esta posición sexual es el la ducha, sí, haganlo en el baño, será muy erótico y placentero, eso sí procuren no resbalar o podría resultar fatal.

