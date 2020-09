Sexo y marihuana, así son los efectos del cannabis (parte 2)

El informarse con respecto a la sexualidad y tipos de drogas consumidas es responsabilidad propia. Foto: modaestiloymujeres

Algunas personas piensan que el influjo de algunas sustancias como los derivados del cannabis: la marihuana y el hachís, ayudará a sentirse más relajado y desinhibido pero también tiene sus consecuencias en nuestra vida sexual. Aquí te decimos cuáles son los efectos que tienen en nuestro cuerpo y su entorno con nuestra sexualidad.

Para esto, te damos a continuación varias opiniones de estudios realizados a personas consumidoras de cannabis y los resultados fueron los siguientes.

Estudio de Virginia Montañés

Virginia Montañés Sánchez, periodista y antropóloga social, asegura que el cannabis puede ser un gran aliado para el aumento del placer y la calidad de las relaciones sexuales. Durante más de una década, la periodista ha trabajado como comunicadora e investigadora en el ámbito de la política de drogas para diferentes instituciones estatales e internacionales, y a través de su experiencia y conocimiento nos explica por qué el cannabis podría ser una herramienta poderosa para disfrutar del sexo.

La antropóloga asegura que el cannabis puede ser un gran aliado. foto:inverse

Afirmaciones del cannabis

Según señala Virginia Montañés, hay estudios científicos que afirman que el cannabis posee algunas propiedades que podrían contribuir a mejorar la calidad de las relaciones íntimas, de este modo las investigaciones apuntan que la marihuana:

Inhibe la ansiedad: puede contribuir a reducir el miedo al fracaso y los nervios que algunas personas padecen antes del encuentro sexual.

Relaja tanto física como psíquicamente: esto puede contribuir a reducir los nervios y hacer que la experiencia fluya de una forma más natural.

Intensifica la percepción de los sentidos: la sensibilización puede contribuir al aumento del placer físico.

Aumenta la libido: el cannabis puede ayudar a combatir la inapetencia sexual.

Fortalece o implementa lazos emocionales entre las personas que practican el acto.

Incrementa la atención del individuo en los aspectos técnicos con el objetivo de satisfacer a la pareja sexual.

La antropóloga afirma que ayuda a reducir los nervios. Foto: heraldodepuebla

Cantidad que se puede consumir

Los cannabinoides poseen el llamado efecto bimodal, esto es, que administrados en cantidades diferentes producen efectos totalmente contrarios. También es importante tener en cuenta que los efectos del cannabis varían de una variedad a otra como también de una persona a otra. Hay múltiples factores que pueden influir en la reacción de nuestro organismo, (vía de consumo, cantidad, circunstancias personales) y que pueden influir notablemente en el resultado final.

Los estudios que se han realizado en base a la experiencia de consumidores de cannabis contienen valoraciones opuestas, desde testimonios que aseguran que no pueden tener sexo si consumen cannabis, hasta otros que no pueden hacerlo sin consumir.

Parece ser que los efectos del cannabis también varían según el género. Administrado en dosis óptimas, el cannabis potencia efectos diferentes según el género del individuo. Establecer una cantidad óptima resulta imposible pues, como hemos mencionado antes, cada organismo reacciona de forma diferente al cannabis y cada persona tiene un nivel de tolerancia distinto, encontrar la cantidad justa que nos ayude a disfrutar del sexo es algo que cada uno debe investigar por su cuenta.

Infografía: ¿La mariguana mejora al sexo? Foto: facebook

Estudio de Sexual Medicine

Un estudio compartido por la revista Sexual Medicine encontró que la marihuana hace que el sexo sea más intenso: aumenta el deseo sexual, reduce el dolor, desinhibe a la persona, provoca una mayor lubricación y desarrolla orgasmos de una forma más sencilla.

Aquellas mujeres que consumen esta planta frecuentemente han logrado tener relaciones sexuales más satisfactorias, esto se corroboró con una serie de encuestas a personas del común, quienes se mostraron satisfechos con los efectos de la marihuana en su intimidad.

Además, los investigadores mencionaron que tiene efectos menos negativos que el alcohol en el sexo. A pesar de que sus efectos secundarios son indiscutibles y es poco probable que alguno quiera vomitar en medio del acto.

Otros de los beneficios encontrados fueron: aleja las inseguridades de sí mismo, reduce el estrés y la ansiedad, hay una menor percepción del tiempo, prolonga las sensaciones de placer, aumenta la voluntad de experimentar, activa los neurotransmisores encargados del placer sexual y mejora la percepción de los 5 sentidos de la persona.

Probablemente el consumo haga que la persona sienta náuseas en el acto sexual. Foto:Pinterest

La investigación en Journal Sexual Medicine

La naturaleza exacta de la conexión cannabis-coito sigue sin resolverse, pero los investigadores intentaron despejar la bruma con un nuevo estudio publicado en la edición de noviembre de la revista Journal of Sexual Medicine.

Eisenberg había estado diciendo a sus pacientes que usar marihuana podría ser un lastre para su deseo sexual o su rendimiento y advirtió en contra de sacar conclusiones injustificadas del estudio.

“Esto no significa que, si quieres tener más relaciones sexuales, debes comenzar a fumar marihuana”.

Pero Eisenberg agregó que el estudio podría cambiar la forma en que aconseja a los pacientes que ya fuman marihuana. Anteriormente, les había sugerido que dejaran de fumar marihuana si tenían problemas de libido o de rendimiento sexual.

La mariguana podría producir un lastre sexual. foto:eldiariony

Efectos colaterales del cannabis

Un estudio llevado a cabo en 2015 por la Oxford University Press reveló que fumar cannabis, más de una vez a la semana, reducía la producción de espermatozoides en un 28% respecto a los no fumadores o a los que lo hacían en una proporción menor. La marihuana hace el semen menos fértil, incluso si el consumidor no es el varón sino su pareja. Esta es la conclusión a la que llegó otro estudio de la University of Buffalo. Cuando una mujer consume esta hierba, el principio activo llega también a sus genitales y está presente en su vagina y útero. Incluso si el hombre no es consumidor, cuando el semen entra en el cuerpo femenino y se pone en contacto con el TCH, éste ejerce una cierta acción espermicida.

El consentimiento es otro de los asuntos a tener en cuenta antes de embarcarse en una relación sexual con cannabis, pero el consumo de drogas hace que la comunicación y los mensajes sean menos claros, rotundos y directos; lo que puede llevar a diversas y variadas interpretaciones, no siempre acertadas.

Los efectos psicóticos atribuidos a esta planta se producen, en palabras de Juan José Llopis dice que en personas con predisposición biológica a los trastornos mentales y casi siempre son debidos a una intoxicación por dosis muy elevadas, que puede producir ataques de pánico, paranoia o brotes psicóticos, que desaparecen cuando pasa el efecto. La forma de tomar el cannabis es importante y cuando se ingiere mezclada con la comida o en forma de pasteles es más fácil que la gente consuma más de lo prudente y se pase de la raya.

Disfunción eréctil

Una investigación realizada en 2011 por la Sociedad Internacional de la Medicina Sexual mostró que en animales produce un efecto inhibidor de receptores específicos dentro del tejido eréctil.

Otro estudio halló que los consumidores diarios de cannabis tienen el doble de probabilidades de sufrir disfunción eréctil.

En algunos casos, los hombres presentan disfunción eréctil. foto: canamo.

Endocannabinoides y la sexualidad femenina

Varias líneas de investigación han señalado el potencial rol del sistema endocannabinoide en mujeres sexualmente activas. Esto incluye los resultados de diferentes estudios que describen los efectos de los cannabinoides exógenos (los que se encuentran presentes en la planta de cannabis) en el cuerpo humano. Se ha demostrado que existe una relación significativa entre las concentraciones de endocanabinoides (los que produce nuestro cerebro) y la excitación sexual femenina.

Respecto a las sustancias derivadas del cannabis, como marihuana y hachís, comenta el director médico Amaltea que se han constatado casos de mujeres con disminución de la lubricación vaginal, lo que en ocasiones hace el coito más doloroso. Su consumo continuado suele conducir al desinterés por el sexo.

Por su parte, Anadón refiere que el cannabis aumenta la percepción sensorial y provoca distorsiones en la noción del tiempo, pero el 15 por ciento de las mujeres se queja de sequedad vaginal. El consumo prolongado puede reducir también los niveles de testosterona y el líquido seminal, así como el funcionamiento ovárico en las mujeres.