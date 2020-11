Sexo y brackets, practica el oral ¡sin lastimar!

El tener sexo oral con brackets puede causar lesiones. | Pinterest

Mucha gente, sobretodo los adolescentes, suponen un gran problema cuando tienen sexo y brackets, en muchas ocasiones, puede provocar un gran dolor y hasta lastimar a su pareja, por eso aquí te presentamos algunos consejos para no llevarte un fiasco.

No hay una respuesta clara cuando una persona con brakets se hacela pregunta de cómo practicar sexo oral, pues cada una tiene una forma diferente de disfrutar con su pareja y los aparatos dentales varían mucho en función de las necesidades del individuo. Sin embargo, resulta obvio que son dos los conceptos que deben reinar a la hora de tener sexo oral si tienes brackets: cuidado y tranquilidad.

Lastimar las partes íntimas con los brackets puede ser peligroso. foto: indiatimes

Ortodoncia y sexo oral

También existe una clara desigualdad a la hora de hablar de las probabilidades reales de sufrir daños por culpa de la ortodoncia durante el sexo oral en función de si la persona que lo está disfrutando tiene pene o vagina.

Existen muchos aparatos que incluyen hierros o ganchos en el paladar y los molares, siendo este tipo de aparato el más complicado a la hora de tener sexo oral, porque el riesgo de sufrir lesiones es bastante alto y se recomienda no recurrir a esta práctica si no se va a poner toda la atención.

En estos casos, la felación debería limitarse a jugar con la lengua y los labios, sin llegar nunca a introducir el pene de forma completa en la boca. Lejos de suponer un inconveniente para tu vida sexual y la de tu pareja, piensa que así puedes imaginar nuevas posturas y experiencias que les hagan salir de la rutina y descubrir nuevos placeres.

Es importante tener buena higiene bucal antes de inicial el sexo oral. foto: bluebirdfamilydentistry

Higiene en la boca

Mantener unos brackets limpios no solo le vendrá bien a tu pareja, que disfrutará de las ventajas que conlleva tener un aliento fresco, sino también a tu propia salud bucodental. Si ya de por sí es importante mantener a raya a los gérmenes de tus dientes, lo es más todavía cuando un montón de hierros están cubriendo tus dientes.

Es bastante frecuente que algunos restos de comida se queden atrapados entre las celdas de la ortodoncia, y por eso se hace necesario lavar la boca con productos específicos para los aparatos, que pueden llegar hasta las zonas donde los cepillos normales no alcanzan.

Preservativo y felación

Para cerciorarse de que se mantiene un sexo seguro, deberías cambiar el preservativo después de la felación si va a haber penetración, porque los hierros pueden haber producido alguna rozadura o arañazo en la goma que harían que perdiera su efectividad a la hora de proteger de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados.

Además, se recomienda que no comas alimentos duros o demasiado azucarados antes de practicar sexo oral porque a nadie le gusta que la boca se sienta pegajosa durante una felación o un cunnilingus. Igual de importante es mantener una buena higiene tanto antes como después de llevar a cabo esta práctica, por lo que no debes olvidarte de enjuagar tu boca después para que tu ortodoncia luzca tan brillante y lustrosa como el primer día. Si quieres saber más acerca de sexo oral o sexualidad, no dudes en ver en la página de La Verdad Noticias.

