Sexo oral y 10 curiosidades que ¡seguro no sabías!

El sexo oral es una de las prácticas más habituales en el sexo, aquí te enlistamos algunas curiosidades que tiene el sexo oral para tu salud, avaladas por la ciencia.

El sexo oral mejora el ánimo

Y está comprobado científicamente por la Universidad Estatal de Nueva York. Se estudió que los compuestos del semen ayudan a mejorar y aumentar el buen humor y la empatía a raíz del cortisol, la estrona y la oxitocina del semen.

Tanto para ellos como para ellas

Según una investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine reveló que a los hombres y a las mujeres les gusta tanto recibir sexo oral como brindarlo.

Disminuye el riesgo de preeclampsia

Esto se conoció según un estudio publicado en el Journal of Reproductive Immunology. La exposición de la boca ante el semen disminuye directamente el riesgo de contraer la preeclampsia, que es un cuadro de hipertensión arterial común que puede sufrirse durante el embarazo.

Aficionado a la pornografía

Se sabe que Alfonso XIII fue un gran aficionado a la pornografía, es más, encargó a una productora tres películas en las que el sexo oral fuese protagonista. También la emperatriz china Wu Zetian exigía a todo el que recibiera en una audiencia oficial que le hiciera un cunnilingus.

Mejora la calidad del sueño

El semen contiene diversas sustancias como la melatonina que ayuda a dormir mejor.

Mejora los orgasmos

El sexo oral no sólo es bueno de manera individual, si además lo unes al sexo vaginal en el caso de las mujeres les permite llegar antes al orgasmo y, por ende, disfrutar más de la relación. En el caso de los hombres no sólo les permite disfrutar más si no que les estimula sexualmente y les da más felicidad.

Adelgaza

Al practicar sexo oral realizas inconscientemente o no ejercicio y, por tanto, es otra buena forma de mantenerse en forma ya que se estima que en 10 minutos de sexo se llegan a consumir unas 50 calorías y en 20 minutos unas 200.

Evita enfermedades del corazón

Según un estudio los hombres que tienen más de una sesión de sexo oral a la semana tienen un 50% menos de posibilidades de sufrir enfermedades del corazón

Estrecha el lazo de intimidad

Quizás es una práctica que para muchas personas requiere de plena confianza para poder hacerla. Lo bueno es que con el sexo oral se contribuye a estrechar el lazo de intimidad entre la pareja.

¡También ocurre entre los animales!

El sexo oral no es una práctica únicamente de los humanos. Los chimpancés pigmeos también lo realizan, aunque se asegura que la función es más bien lúdica y no tanto sexual. Los murciélagos de la fruta también lo hacen. Si quieres saber más de sexo oral, checa en La Verdad Noticias.

