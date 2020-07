Sexo oral: ¿Por qué a algunas mujeres nos da pena de recibirlo?

No todas las mujeres sienten placer con recibir sexo oral. Foto: elsoldesanjuan

Aunque parezca difícil de creer, el recibir sexo oral, para algunas mujeres es una situación de placer, pero para otras tantas, es un problema más que nada de obligación y aún es una situación vergonzosa, bochornosa, insalubre donde al contrario de sentir satisfacción, siente asco y hasta repugnancia.

En 2014, explica Orenstein, el sexo oral ya no sorprende a nadie. Sin embargo, durante la investigación que ha dado lugar a su nuevo libro, la autora se ha topado con unos cuantos problemas que no imaginaba: que la popularización del sexo oral no quiere decir que este se esté disfrutando a partes iguales por ambos sexos, sino que se ha convertido en una obligación para las mujeres que, en muchos casos, ni siquiera son correspondidas en la misma medida.

¿Sexo oral por obligación?

Un nuevo estudio canadiense sugiere que es posible que a ella no le guste ofrecerte sexo oral tanto como te gustaría. Los investigadores encuestaron a 500 mujeres universitarias heterosexuales sobre su encuentro sexual más reciente y encontraron que casi el 60% de ellas lo habían realizado. Sin embargo, solo el 28% indicó que era "muy placentero", poco más de la mitad aseguró que fue "algo placentero" y el 17% señaló no haberlo disfrutado.

¿Y el olor?

A las mujeres se nos ha dado información acerca de que la zona genital de la mujer es un lugar con un olor extraño. ¿Quién no ha escuchado hablar que huele a pescado? Misma información relacionan a los olores con animales o comida. Pero las mujeres debemos saber que el olor es parte de nuestro cuerpo, como el olor a las axilas, el aliento de la boca al despertar, de la saliva.

Si te preocupa el olor vaginal que tienes también puede ser alguna presencia de una bacteria, hongo o infección pero no te asustes, porque puede ser más común de lo que parece. Por ejemplo, la vaginitis bacteriana (VB) puede hacer que el flujo vaginal tenga un olor desagradable, semejante al pescado. Así que es importante que sepas diferenciar el olor de tu vagina así como el espesor, consistencia y color de su flujo.

De igual forma, el PH de las mujeres es proporcional al olor de su flujo, muchas de nosotras tenemos un olor normal, pero cuando se combina con el semen o con el contacto físico de otra persona, que también tiene un grado de PH.

Los bellos

Aunque muchas de las mujeres hoy en día, y en cierta época del año, sobretodo cuando hace calor, tendemos a depilarnos para mayor comodidad, también es cierto que muchas de nosotras lo dejamos de hacer por falta de tiempo o por ser práctica. Entonces, cuando tenemos el encuentro oral-sexual, sucede que el hombre se encuentra con un camino no tan fácil de explorar, sobretodo si han pasado meses después de la última depilada.

Es cierto que una vagina bien afeitada es más atractiva para los hombres, pero puedes hacerlo para ti, si es tu gusto no afeitarte, no pasa nada, ya que es tu seguridad la que está antes que todo. Por cierto, al afeitarse hay que tener mucho cuidado cómo lo haces, porque muchas veces, al saber que puede haber posibilidad de un encuentro, se depilan con rastrillo, aumenta la posibilidad de tener un contagio de vía venérea.

Los labios

Muchas de las mujeres no conocemos del todo nuestra vagina, es importante saber reconocerla y amarla tal cual es. Ya que hay mujeres que tienen vergüenza de tener unos labios muy “carnosos”, grandes, disparejos, colgados, y por lo tanto, de recibir sexo oral y que vean sus labios.

Todos, absolutamente todos son distintos y únicos, no hay estándares de belleza para definir unos labios bellos, aunque en las películas pornográficas no han enseñado que una vagina pequeña, angosta, depilada y pareja en los labios, es una vagina perfecta, la vagina perfecta es la tuya, con la que te sientas bien.

Para finalizar, el sexo oral en una mujer puede depender de su cuidado, higiene, tabús e incluso aspectos físicos, lo importante es que te sientas a gusto contigo misma teniendo seguridad de lo que eres. Que tengas confianza suficiente con tu pareja a la hora el acto y sepas dónde es el lugar y la forma indicada. Que tengas una buena higiene y que si quieres depilarte o no, es decisión propia.