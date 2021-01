Sexo: miedos que paralizan a los HOMBRES en la cama

Estos miedos pueden romper la seguridad del hombre durante las relaciones sexuales. Foto: libertador.mx

¿Te has preguntado qué les da miedo a los hombres en el sexo?, si amas a tu chico, es momento de que pongas atención a estas revelaciones, así podrás comprenderlos mejor durante las relaciones sexuales, ¡ellos también tienen inseguridades!

Los hombres y sus miedos en el sexo

Eyaculación precoz

Uno de los grandes miedos de los hombres es eyacular antes de que su pareja tenga un orgasmo; sin embargo, debes tranquilizar a tu chico, recuérdele que no es la única manera de llegar al máximo placer, ya que en las relaciones sexuales existen otras alternativas para conseguirlo, desde juguetes hasta el sexo oral.

¿Se sienten insuficientes?

La sociedad ha hecho que los hombres acepten un papel de “responsabilidad” sobre el sexo, es decir, tienen que ser bueno o de lo contrario podrían considerarse como un fracaso, pero esto realmente no es así, como sabes en las relaciones sexuales existe un trabajo en equipo y una sinergia que es única en cada pareja, entonces ayuda a que tu chico se sienta pleno contigo, enséñale como debe hacerlo y hazlo sentir seguro, así ¡dejará este miedo atrás!

¡Se comparan todo el tiempo!

Si amas tu relación nunca compares al hombre que está contigo con el anterior, no solo no lo pienses, ¡nunca lo digas!, pues podrías herir sus sentimientos y podrías hacer que se sienta aterrado de no poder rebasar las expectativas que tienes, lo mejor es que te enfoques en disfrutar a tu nueva pareja, y esto debe ser recíproco, no permitas que tampoco te comparen, recuerda que cada relación es única, así que ¡mejor concéntrate en apapacharlo!

Tiene miedo al rechazo

Los hombres pueden sentirse temerosos de proponerte planes nuevo en las relaciones sexuales, temen ofenderte y que te incomodes, por eso, si alguna vez te propone experimentar con algo en el sexo y quieres rechazar la oferta, pero sin dañar sus sentimientos, solo tienes que decir claramente los argumentos que tienes para no hacerlo enfocándote en que es la situación la que no te gusta y no él, así que en cuanto te diga eso, propón entonces otra cosa o pídele que te diga que otra cosa más le gustaría intentar.

