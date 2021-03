Sexo: estudio revela la posición sexual más efectiva para el orgasmo femenino

Un estudio asegura tener la respuesta que todo hombre que desea satisfacer a su mujer necesita saber, y es que, luego de un análisis minucioso logró descubrir cuál es la posición sexual que bien aplicada en el sexo hace que el orgasmo femenino sea ¡pan comido!, la ciencia lo ha confirmado, así ¡no te pierdas los detalles!, y comienza a vivir al máximo de tus relaciones sexuales.

Posición sexual para un orgasmo femenino seguro

En La Verdad Noticias te revelamos que durante las relaciones sexuales de pareja muchas mujeres no logran llegar al orgasmo, y es que los hombres no siempre pueden asegurarse de que sus parejas femeninas realmente han llegado al éxtasis, no siempre por indiferencia, sino que veces simplemente no saben cómo estimularlas, pero ahora la ciencia les da la respuesta, se trata de una posición sexual donde la mujer está arriba.

Fue el Journal of Sexual Medicine quien publicó el estudio donde se estudiaron 9 mil 813 hábitos en las relaciones sexuales de mujeres y 11 mil 225 de hombres, para poder descifrar cuales son las posiciones en el sexo que son las más eficaces cuando se trata de dar placer a la mujer.

El estudio reveló que las posiciones sexuales más comunes en el sexo de pareja son aquellas que ponen de frente a frente a ambas partes, sin importar si el hombre o la mujer está arriba o abajo, aunque si hubo un dato determinante, y es que al parecer se registró que los orgasmos femeninos de forma coital se vinculaban más cuando la mujer estaba sobre el hombre.

Ante esto, es estudio indicó que el uso de:

“Posiciones cara a cara con la mujer arriba aumenta la probabilidad de lograr el orgasmo coital’ en ellas”.

Posición sexual ‘cowgirl’ o en español “La Amazona”. Foto: quo.es

Algunas de las posiciones sexuales donde la mujer se encuentra encima del hombre son la ‘cowgirl’ o en español “La Amazona”, ya que puede llevar el ritmo de la penetración y así conseguir que el orgasmo femenino sea seguro.

Pero, no solo se trata de tener la posición sexual correcta, para que las relaciones sexuales sean satisfactorias para la mujer es necesario tomarse el tiempo que sea necesario, y de acuerdo con el Instituto de Ciencias Médicas Kadave (La India), quien realizó un estudio donde se analizó durante 365 días a 645 mujeres heterosexuales de 21 nacionales diferentes.

Durante el estudio se solicitó a las mujeres que tomarán el tiempo que duraban desde la excitación sexual hasta el orgasmo femenino con un cronómetro, y estos fueron los resultados:

1 de cada 6 mujeres indicó no llegar al orgasmo, el resto de las mujeres indicó tener variaciones de tiempo para lograrlo, se tardaban cerca de 5 minutos, ¡asombroso!

Los científicos descubrieron que la latencia orgásmica femenina, así como el tiempo que va de la excitación al clímax puede durar máximo 15 minutos y como mínimo 42 segundos.

Respecto al tiempo promedio en que una mujer puede tener un orgasmo, el estudio concluyó que puede tardar de 25 segundos a 13 minutos.

Con información de fmdos.cl