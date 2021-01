Sexo: estos TRUCOS en las posiciones sexuales te harán durar más en la cama

Disfruta al máximo del sexo con estas posiciones sexuales. Foto: radiomitre.cienradios.com

¿Cómo durar más en el sexo?, es cierto que no puedes replicar una película porno, hay que ser realistas, y es que no siempre se puede durar tanto como se fantasea o alguien podría resultar herido, pero eso no significa que sea un imposible y en La Verdad Noticias te decimos cómo las posiciones sexuales serán tus mejores aliadas para que tengas relaciones sexuales prolongadas y eróticas, así que ¡toma nota!, y sorprende a tu pareja con estros trucos.

Posiciones para durar más en el sexo

¿Sí a la del perrito, pero no como siempre?

Es cierto que esta es una de las posiciones sexuales más candentes para quien penetra, pero a veces puede ser dolorosa para quien recibe la penetración, al respecto, la ginecóloga especializada en el suelo pélvico, Samantha DuFlo, ha declarado que en esta postura se puede perder el control y excederse en la intensidad con que se realiza, lo que señala:

“...puede estar golpeando accidentalmente tu cuello uterino, lo cual no es una broma: duele.”

Ante esto, la sugerencia es subir la pelvis o crear un arco en la espalda hacia abajo, eso disminuirá la intensidad de la penetración, también puedes acostarte sobre los antebrazos con esto todo tu cuerpo se relajará inclusive los músculos anales y vaginas lo que habrá menos fricción y podrás durar más en el sexo.

Posición del misionero con pequeño cambio

Si quieres durar más en la cama, esta posición sexual te ayudará, pero tendrás que hacerla con una variante, en vez de que pongas las piernas sobre el pecho de quien penetra, deberá este envolverte con sus piernas, es muy cómodo e incluso la penetración se sentirá más, aun cuando el ritmo sea lento, ¡les encantará!

¿Usar almohadas?

Si quieres durar más en las relaciones sexuales con tu pareja, puedes optar por añadir una almohada bajo el pelvis cuando realices la posición boca abajo, así está quedará más elevada y la fricción será menos, especialmente si se realiza sexo anal, uno de los beneficios es que si la penetración es vaginal se tiene mayor contacto con el clítoris y con ello el orgasmo puede ser más largo, así que ¡tienes que intentarla!

La posición ‘side cuddle’

Aunque esta posición sexual no es la más erótica, es muy tierna y romántica, se realiza tumbándose en la cama, la persona que recibe la penetración debe colocarse en posición semifetal.

