Sexo en un coche, ¿es ilegal?

Este tipo de actos se le conoce comúnmente como faltas a la moral en vía pública, el tener relaciones sexuales en un carro mientras se está estacionado en la calle podría ser considerado un delito, pero no como lo crees. Comencemos con el hecho de que no existe ley, reglamento o código en la Ciudad de México que prohíba textualmente el tener relaciones sexuales en un auto mientras este se encuentre en vía pública. Pero esto no significa que esté permitido por las autoridades.

Conoce los reglamentos que hay acerca de tener relaciones sexuales en un carro, para que estés informado. foto: metrolatam

El reglamento

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, el término de: faltas a la moral en vía pública, no existe, pero sí podemos encontrar en el Artículo 26, Fracción 1, un apartado que aclara la prohibición de vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona.

Para que proceda esta parte del reglamento, deberá de haber una persona que se sienta intimidada física o verbalmente con tus actos y levante una denuncia al momento con un oficial, mismo que después podrá aplicar dicho artículo en tu contra.

Los policías no pueden actuar bajo este artículo si no existe una contraparte que haya levantado la denuncia y esté presente en el lugar. Solo de esta manera los policías podrán remitir a los acusados a un Juzgado Cívico, donde las autoridades responsables decidirán si se implementará una sanción.

Procura tener conocimiento pertinente antes de tener relaciones sexuales en un carro. foto:nuevamujer

¿Se puede ir a la cárcel?

Absolutamente no, y en caso de proceder con la sanción se tratará de una tipo A, lo que se traduce a multa equivalente de 1 a 10 Unidades de Medida, arresto de 6 a 12 horas o de 3 a 6 horas de trabajo comunitario.

La actualización más reciente de la UMA es de 86.88 pesos, por lo que, en el peor de los casos, la multa no excederá los $868.80 pesos. Pero ten cuidado con las supuestas multas que te quiera inventar un oficial que se quiera aprovechar de ti.

De acuerdo a datos del INEGI, tan solo el año pasado se registraron 2 mil 913 casos de abuso de autoridad.

Propiedad privada

Hay que tener en mente el hecho de que un automóvil es propiedad privada y, según el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser molestado en su domicilio o posesiones al menos que se cuente con un mandamiento de la autoridad competente que dé fundamento al procedimiento.

Persona acusadora

Recalcamos el hecho de que los elementos de la policía no podrán hacer detención de ningún implicado si no está presente la parte acusadora, esto según lo establecido en el Artículo 14 del Código de Procedimientos Legales de la CDMX.

Por lo tanto, si te atrapan teniendo relaciones sexuales dentro de tu auto en vía pública, recuerda que debe de estar presente la persona acusadora para proceder, no podrás ser llevado a la cárcel, tu auto no tiene que ser llevado a un corralón y, en el peor de los casos, la multa será de $868.80 pesos. Si quieres saber más temas de sexualidad, te recomendamos sigas leyendo La Verdad Noticias.