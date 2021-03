Sexo en trío: 5 puntos a considerar antes de decir "sí"

¿Tendrías o no un trío sexual con tu pareja?, aun no respondas, aquí te vamos a dar 5 puntos clave que debes considerar antes de decir que sí, y es que esta curiosidad humana en las relaciones sexuales es más común de lo que crees, y aunque, siempre es tu decisión ponerla o no en práctica, es necesario analizarlo todo muy bien, puede que al final no te disguste tanto la idea o que arruine el sexo y tu relación, así que mejor, ¡toma nota!

Pregúntate esto antes de hacer un trío sexual

¿Te sentirás cómodo?

Si definitivamente pensar en hacer esto durante las relaciones sexuales con tu pareja no te gusta, la respuesta es fácil, no cedas a la propuesta, pues serás muy infeliz y destruirás tu relación, aunque debes pensar también en tu compañero o compañera, pues, si no aceptarás podrías hacer juegos de rol con para satisfacer otras fantasías que si podrías disfrutar.

En caso de que, si te guste la idea de hacer en el sexo un trío, entonces toma mucha atención acerca de los puntos clave restantes, ¡te serán muy útiles!

¿Quién será el tercero en el sexo?

En caso de que tú y tu pareja aceptes hacer el trío debes elegir y ser justos al hacerlo respecto a la persona que querrán meter a su cama, se recomienda que sea una persona con la que no se tenga una relación de amistad y con la que las dos partes se sientan cómodas, además de que, si se acepta, se debería poder probar el trío eligiendo para cada ocasión un género distinto, es decir, una vez que sea un hombre y otra una mujer.

Trío sexual. Foto: elconfidencial.com

¿Se puede hacer una prueba?

Puedes usar el cibersex como alternativa, es decir, su primer trío podría ser con una tercera persona en digital, es difícil de imaginar, pero es la mejor manera de medir las reacciones que la pareja frente al nuevo acompañante en sus relaciones sexuales, ya que esto les dará mucha excitación, pero sin pasar de alguna manera al nivel real.

Pros del trío sexual

En la vida todo tiene un lado positivo y otro no tan bueno, en este caso el sexo con tres personas podría darte mayor excitación al ver que tu pareja tiene relaciones sexuales con alguien más y que tú también puedes tenerlas al mismo tiempo, eso cambiará por completo tu ideo sobre este tema.

Contras del trío sexual

Lamentablemente el sexo con tres a la vez no es para todas las parejas, pues se necesita que está sea realmente sólida, ya que podría suceder que una de las partes sienta más afinidad con la tercera en cuestión y eso podría destruir su relación, además de que hay quienes podrían interpretar esta libertad sexual como autorización para ser infieles.

Pero eso no es todo, podría ser que un miembro de la pareja disfrute más del trío sexual que del sexo normal que solía tener antes, así que definitivamente hará colapsar la relación, aunque hay casos en los que este experimento sexual hace que la pareja desista de esta y otras prácticas, ya que puede descubrir que no está hecha para estos retos.

Con información de fucsia.co