Sexo de reconciliación: 5 razones por las que las parejas lo aplican

¿Alguna vez has tenido sexo de reconciliación?, pues, aunque suene a mito, este existe y es capaz de resolver, pero también de agravar los conflictos de pareja, y de la mano de Martha Debayle te compartimos 5 razones por las que este tipo de relaciones sexuales se ponen en práctica.

5 objetivos del sexo de reconciliación

¿Busca desviar la profundidad del problema?

Aunque la sensación placentera del sexo de reconciliación es efectiva para evadir problemas, temores o simplemente para no salir herido, pasa pronto y el conflicto regresará a la pareja, es decir, simplemente sirve en este caso como distracción, ya que una de las partes no quiere resolver el problema.

¿Para hacer dar profundidad al conflicto?

El sexo de reconciliación puede ayudar a que la pareja aborde desde un punto de equilibrio y paz los conflictos que enfrenta, ya que las relaciones sexuales permiten que las barreras entre las partes se vayan y dan pie a la compatibilidad, así que, tras este, la pareja podría sentirse más a gusto para hablar de forma positiva, y llegar así a un acuerdo.

No siempre se recomienda tener sexo de reconciliación. Foto: gq.com.mx

El sexo para celebrar

Tener relaciones sexuales luego de que se ha logrado la reconciliación emocional con la pareja, es una de las formas en que este tipo de sexo se aplica, pues tras el entendimiento, surge la ternura, la paz y el amor que concluye en un desenfreno del deseo sexual, y con este se concluye que todo está arreglado.

¿Para tranquilizar a la pareja?

Cuando las parejas se encuentran en una discusión y no logran llegar a un acuerdo, existen ocasiones en las que una de las partes quiere calmar a la otra aun cuando no tenga deseo sexual, ya que solo quiere calmar con este el problema, cuando sucede en relaciones heterosexuales, generalmente la mujer es quien quiere complacer así al hombre; sin embargo, Martha Debayle asegura que:

“Tener sexo sin deseo termina generando menos deseo y posponiendo una valiosa resolución.”

¿El sexo como premio o arma de manipulación?

En las relaciones de pareja existen momentos en que el sexo puede jugar un rol de poder, es decir, puede usarse para recompensar o para manipular a alguna de las partes, y cuando se usa, puede ser para ganar algo que se necesita, ¿ya lo has hecho?

Para salir de la rutina

Si deseas activar el deseo sexual de tu pareja, no es recomendable echar mano del sexo de reconciliación, ya que no siempre es efectivo y puede poner en riesgo la relación, así que es mejor buscar otras opciones, ya que, las relaciones sexuales no deben tratarse como herramientas para evadir problemas, sino que deben ser vías de solución.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

Con información de wradio.com.mx