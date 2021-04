Sexo: consejos para sobrevivir cuando tu pareja no puede tener una erección

¿Tu pareja no puede excitarse lo suficiente para tener una erección?, este tipo de eventos pueden causar muchas inseguridades en la mujer, pues se tiene la idea de que, en el sexo, es esta la que debería ser lo suficientemente ¡todo!, para que el hombre pueda tener relaciones sexuales satisfactorias, aunque, eso no es cierto y también afecta la autoestima del compañero, pero ¿qué hacer en ese momento tan incómodo?, aquí te damos los consejos a seguir.

Consejos para sobrevivir en la cama sin erección

¡Nunca pienses que no eres sexy!

Recuerda las relaciones sexuales no funcionan como la pornografía lo hace ver, lo ideal es tener siempre una excelente comunicación con tu pareja, y descubrir cuál es el verdadero motivo por el que no puede tener una erección, no te llenes de inseguridades y evita pensar que no eres sexy, y nunca dejes que alguien te diga que no lo eres, siempre habla abiertamente y si es necesario pide orientación especializada.

Jamás te compares con la pornografía

El sexo no es fácil para nadie, todos aprenden a su manera, pero es necesario que nunca te compares con una película porno, especialmente si tu pareja sí puede excitarse con este tipo de contenido, pues la razón es seguramente que cuando está a solas no tiene expectativas que cumplir respecto a su desempeño, algo que cambia cuando está en el acto contigo, donde podría sentir mucha presión y nervios, algo que se traduce en cero erecciones.

¡No pierdas el control!

Cuando un hombre no puede tener una erección durante las relaciones sexuales o simplemente de un momento a otro durante el sexo deja de tenerla, debes mantener el control a toda costa, ya que él tendrá suficiente con sus propios pensamientos donde con seguridad se siente como todo un fracasado, así que no le añadas más presión a la situación y mantente tranquila todo lo que puedas.

Cuando esté mejor aborda el tema con mucho tacto, jamás lo hagas sentir inseguro, todo lo contrario, es necesario que sepa que lo entiendes y que lo único que deseas es su bienestar, escúchalo y ayúdalo a mejorar.

¿No se excita en repetidas ocasiones?

Si las sesiones de sexo han dejado de ser como antes o incluso en varias ocasiones tu pareja no puede tener una erección, debes hablar sin tabús ni inseguridades al respecto, hacerlo disminuirá la vergüenza para ambas partes, además, toma en cuenta que la mujer no siempre necesita de una penetración para tener un orgasmo, así que, si su problema es médico, no importa que su pene no funcione al 100%, lo que en realidad importa es la actitud positiva y las ganas de disfrutarse

Ahora ya lo sabes, en La Verdad Noticias te hemos dados algunos consejos que serán una guía auxiliar para cuando la esperada erección de tu pareja en el sexo no llegue, recuerda que todo se resuelve hablando abiertamente, nunca juzgues ni critiques, siempre mantén una postura amorosa.

Con información de elconfidencial.com