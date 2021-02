Sexo: beneficios de la pornografía en la sexualidad ¡no podrás creerlos!

El tabú de la pornografía impide que hombres y mujeres aprovechen de los beneficios que esta tiene en la sexualidad y en La Verdad Noticias te decimos cuáles son algunos que ¡ya tienes que saber!

La pornografía no es bien vista en la sociedad, pero desde la vista de la sexualidad, esta da muchos beneficios; por ejemplo, ayuda a que la mente y el cuerpo se relajen, y aunque las parejas no siempre son abiertas sobre el tema, la verdad es que esta beneficia la salud emocional y hasta eleva la libido, incluso, debes saber que es una mentira cruel pensar que las mujeres no se excitan con este tipo de contenido.

Para despejar todos los mitos que rondan el tema de la pornografía es crucial hablar sobre el estudio publicado por la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública, donde se aclara que este tipo de contenido es saludable para la sexualidad femenina, ¡tiene muchos beneficios!

La pornografía y sus beneficios

Mejora la salud emocional

Ver pornografía mejora la confianza y comodidad en la cama, además aumenta la autoestima.

Un escaparate de las fantasías

La pornografía incrementa la actividad sexual desinhibida, y permite vivir de fantasías sin que eso dañe a sus relaciones de pareja.

Mejora los niveles de ansiedad y estrés

La masturbación acompañada con pornografía es una buena opción para estimular un orgasmo efectivo que libere oxitocina, eliminando así tensiones mentales y físicas.

Incrementa la libido

El estudio de Sean McNabney, asegura que ver pornografía hace que las parejas se exciten más, pues anima su deseo sexual, así que esto hará que tengan sexo más a menudo, e incluso se animaran a cumplir fantasías y practicar posiciones nuevas.

Es clave para la masturbación

Planned Parenthood, asegura que ver pornografía y masturbarse genera autoconfianza, se aprende más sobre lo que a cada persona le gusta sexualmente, también es una práctica muy relajante, ya que puede liberar tensión acumulada e incluso puede elevar la fertilidad, ¡asombroso!

