Sexo anal en el hombre, la cuna del placer

A veces culpamos a la sociedad por los tabúes, sin embargo algunas personas son las que los siguen fomentado y por ende son fieles creyentes de estos, un claro ejemplo es el sexo anal en los hombres, puesto que para la mayoría este tema es intocable porque lo ven como una agresión a su hombría.

El punto g del hombre se encuentra en el ano

Una de la razones de este es porque argumentan que eso es para la gente homosexual y que como ellos no lo son prefieren omitir este tipo de sexo, otro freno es porque piensan en el dolor, sin embargo el primer punto es la mayor causa.

Lo que muchos no saben es que en el ano del hombre se encuentra su punto g, y por ende de esta forma pueden sentir el placer en su máximo esplendor.

Sólo necesitas tener comunicación con tu pareja y decirle de la forma más abierta, y sin que te sientas mal, que les gustaría tener sexo anal; recuerda que este tipo de intimidad no te hace menos hombre ni te convierte en una persona homosexual.

Cómo tener sexo anal

Pues que como comentamos, muchas personas tienen la creencia de que el sexo anal es sólo para los hombres que se acuestan con varones, ellos como buenos heterosexuales solamente penetran.

Si ya estás un poco más abierto en el tema, seguramente te preguntarás cómo vas a tener sexo anal con tu pareja que es mujer y por ende no “tiene cómo”, sin embargo hay muchas maneras en cómo lo puede hacer: con los dedos o con un dildo, sólo que no pueden olvidar el lubricante para que no vaya a lastimar.

Aunque pueden echar a volar su imaginación, y podría emplear su lubricante vaginal; si es la primera vez, que será lo más seguro, le puedes ir diciendo a tu pareja cómo lo vas sintiendo para que module su fuerza y velocidad; simplemente lo disfrutarás.

