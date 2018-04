Sexo anal 5 Mitos

Bueno, bueno, no te preocupes aquí desmentimos 5 mitos que tienes sobre el sexo anal.

La cosquilla del sexo anal aparece desde la primera vez que piensas en sexo, por lo menos los más precoces sí. Es triste escuchar los mitos que rondan esta práctica porque pueden llegar a ser ridículos o negativos. Por es la razón de ser de nuestro artículo, 5 mitos del sexo anal que no son ciertos.

El sexo anal es doloroso



¡Noooo! Muchas personas de solo pensar en esta práctica automáticamente piensan en dolor. Probablemente por alguna experiencia que salió mal o no tuvieron la preparación correcta. Es muy importante prepararte mentalmente y físicamente, requiere dedicación para sentir placer, lo recomendado es empezar con mucho lubricante y consoladores o vibradores pequeños, más adelante podrías aumentar de tamaños. Poco a poco irás descubriendo que te gusta y que no.

Las mujeres no sienten placer



Es un mito que las mujeres no sienten placer. Que a los hombres les encanta y las mujeres lo hacen por ellos. Cuando tienes la confianza con tu pareja el jugueteo anal puede llegar a generar orgasmo y un placer extraordinario. Incluso cuando tu cuerpo se relaja y tiene la mente abierta, puede llegar a lubricar.



Daña tus músculos anales para siempre



¡Mito! Pensar esto es como pensar que cada que vas al baño tus músculos se van debilitando hasta que pierdes el control. No es cierto, no hay evidencia de que esto pueda suceder. Lo que sí puede llegar a pasar es que si no lubricas suficiente o relajas lo necesario, podrías llegar a sufrir alguna lesión. Por ese lado ten mucho cuidado.

A los hombres Buga, no les gusta



Muchos hombre se sienten incómodos y demuestran miedo cuando de recibir placer anal se trata. Lo mejor es que este placer es para cualquier género y orientación sexual. En los hombres la próstata solo se puede estimular por medio del ano. Ahí se encuentra el punto P, que en los hombres es el equivalente al punto G de las mujeres. Hombres que han experimentado este placer aseguran que el orgasmo es mucho más intenso.



Es sucio



A la hora de tener sexo anal lo único en lo que se puede pensar es en la higiene. Tener un accidente en plena práctica es poco usual y menos probable si el placer te invade. Solo toma nota, después de haber usado los dedos, juguete sexual o pene evita a toda costa introducirlo en tu vagina, ya que es una forma de adquirir enfermedades en vías urinarias.

Relájate y platícalo con tu pareja puede que te hagas [email protected] Happy Humping!

