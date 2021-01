¿Sexo aburrido?, esto piensan las MUJERES cuando el hombre no lo hace bien

Las mujeres aburridas en el sexo podrían estar más interesadas en todo menos en ti. Foto: gabinetpsicologicmataro.com | BillionPhotos.com - Fotolia, 85697183

No solo lo hombres se pueden aburrir durante el sexo, las mujeres también pueden, pero ¿qué pasa mientras lo hacen?, aquí te revelamos algunos de los pensamientos que podrían pasar por tu chica mientras crees que la haces feliz, así que ¡mucho ojo!, aprende a descifrar si realmente le está gustando aquello que haces con ella, de lo contrario estará más entretenida en otras cosas que en tener relaciones sexuales contigo.

Pensamientos de una chica cuando se aburre en el sexo

¡Qué ya termine!

Cuando un hombre no puede llegar al orgasmo final puede ser algo aburrido, pues estará intentando hacerlo y puede que la mujer simplemente se desespere, además de que puede resultar herida, lo mismo pasa si es sexo anal o vaginal, si tu chica se aburre de tus intentos, deberías seducirla más o simplemente darte por vencido, quizá hay otra manera de obtener lo que quieres y no necesariamente haciéndola sufrir, ¡cuídala!

¿Qué me faltó comprar en el supermercado?

Las mujeres cómo los hombres tienen miles de pendientes, pero las chicas generalmente suelen preocuparse por la despensa, y si se aburren en el sexo contigo, seguro que estarán pensando en su lista de compras o quizá en aquel vestido costoso que vieron, en maquillaje o cualquier objeto de su deseo que claramente no serás tú, porque no te está disfrutando.

¿Somo o no novios?

Si están en una relación aún no formal, puede que la mujer se cuestione con preguntas como “¿qué soy para él?”, en el entendido de que, si el sexo es malo, pero es su novio, bueno puede pensarlo después de todo nadie es perfecto y el amor lo compensará, pero tal vez si deduce que solo son encontronazos que no disfruta, tal vez esté pensando en quién podría ser tu reemplazo, así que ¡cuidado!

Mujeres pueden aburrirse mucho en el sexo si no eres creativo, ¡evítalo! Foto: gq.com.mx

¡Qué el otro si sea bueno!

Tal vez estás confiado en que la mujer con la que estás, claro si no es tu pareja, pueda estar disfrutando al máximo de las relaciones sexuales que tienes con ella, pero ¿qué tal y no?, tal vez te está comparando con otro mejor o incluso anhela que termines ya, para no volverte a ver y así pensar que en su próxima cita todo saldrá más aceptable, ¡no te confíes!, ¡da todo de ti!

¿Podemos cambiar de posición?

Si tu chica te lo pide, ¡hazlo!, quiere sacarte del desastre que estás haciendo, recuerda que el placer en la mujer es muy diferente al del hombre y que dependiendo de la anatomía de ambos tendrán que encontrar las posiciones más adecuadas para disfrutarse, así que si apenas la conoces, y notas que algo va mal, deja que ella se encargue, ¡te va a gustar!

¿Soy un consolador?

En el sexo oral es muy placentero para el hombre, y aunque en la mujer también es excitante, debes comprender que ellas no son máquinas de succión y que aplicar la garganta profunda tiene sus consecuencias, así que al menos se delicado y enfócate en cuidarla, o la podrás lastimar y no lo disfrutará.

¿Qué está haciendo?

Aunque en las relaciones sexuales la libertad y creatividad juegan un papel muy importante, hay quienes quieren usar técnicas algo invasivas, como morder de más, ser toscos al momento de tocar los genitales y presionar mucho los senos de sus chicas, así que se romántico, seductor y sensible si quieres que la mujer realmente lo disfrute, a menos que le guste lo contrario, pero generalmente lo antes indicado funciona, la idea es que esté tan concentrada en lo que haces que no tenga tiempo de aburrirse.

Con información de gq.com.mx