Sexo: ¿Tu pareja es egoísta?

Es un problema que tenemos muchas, habla mucho del interés de tu satisfacción personal. Lo primero que tienes que hacer es hablar con él. Si no ves un cambio es porque no le interesas.

Usa el sentimiento de culpa

Una manera de identificar la conducta de una persona egoísta es observar tranquilamente y con mucha cautela si utiliza una conducta para manipular, por ejemplo, para hacerte acceder a cierta práctica o posiciones nuevas con él. Su técnica sería utilizar la culpa y hacerte sentir menos “buena mujer” o “buena pareja” por ponerte de humor raro. Esto aparte de ser egoísta es una gran falta de respeto porque el sexo es de 2. Y las ganas las tienen que tener los dos.

La distracción y el enfoque

Si sientes que tu pareja solo esta de buen humor cuando quiere tener sexo pero no presta atención a otras cosas como citas, regalos, deseos de buenos días e interés por lo que haces esto significa que solo piensa en su placer sexual y en él.

¿Sabe lo qué te gusta? ¿Se esfuerza?

Si no te pregunta o no intenta adivinar que te gusta, de que forma, que tiempo, y que posición tenemos un grave problema. Porque es muy importante conocerte y saber en que momento hacer algo y en que momento no. Para eso necesitan afianzar la comunicación en la pareja. Si no muestra interés es un EGOÍSTA.

No es muy fan del juego previo

El juego previo es fundamental para que una mujer lubrique y se excite. El hecho de que no le importe en lo absoluto tu futuro placer (y hasta tu salud vaginal) es una falta de respeto y una falta de cariño. Lo peor del caso es que sabe que necesitas y quieres un rato de juego previo. ¿Por qué actúa así?



NO DEJES DE PREGUNTARTE ESTO Y BUSCAR SOLUCIÓN.