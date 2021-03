Sexo: ¿Qué es el coitocentrismo y por qué limita el placer?

¿Has escuchado acerca del coitocentrismo?, este término asegura que el coito es el centro de las relaciones sexuales, es decir, plantea que, si durante el sexo no existe penetración, entonces no hubo verdadero placer o un encuentro completo, pero ¿qué opinan los que están en su contra?, aquí te revelamos los que aseguran que se puede derrochar pasión sin ser penetrado.

Esto es el coitocentrismo del sexo

Cómo sabes, el hombre es quien generalmente penetra a la mujer, pero, en realidad ¿es la única manera de darles placer?, tal vez nunca ha pasado por tu mente, pero puede que el coitocentrismo no es para ti, o al menos no la clave para tu pasión completa en el sexo, ya que es bien conocido que muchas mujeres llegan al orgasmo sin siquiera ser penetradas, gracias a otras prácticas sexuales, ¿tú qué opinas?

La sociedad a puesto al coitocentrismo cómo el más elevado proceso para obtener placer, y es complicado abordarlo entre pareja, especialmente en las relaciones sexuales heterosexuales, y es que este, superpone este tipo de relación sexual como la única real y viable; incluso lo hace con el concepto de ser o no “virgen”, puesto que si no tienes coito entonces aún tiene virginidad, ¡vaya polémica!

sexo relaciones sexuales coitocentrismo placer

Y aunque, el ser virgen o no, ha causado también cierta presión social, el coitocentrismo no puede detenerse ante las evidencias que se contraponen a su eficacia de placer en las mujeres, y es que, las estadísticas no mienten, pues asegura que el 65 por ciento de las féminas no llegar al orgasmo por medio del coito en el sexo.

Ahora ya lo sabes, es debido hacer conciencia sobre el coitocentrismo, pues, no solo deja sin orgasmos a mujeres, también, crea presión social sobre aquellas personas que no pueden tener el coito debido a una enfermedad, ya sea por anorgasmia, disfunción eréctil, vaginismo o eyaculación precoz, así que, no rechaces la idea y pregunta a tu pareja, si realmente obtiene su máximo placer por medio del coito, ¡podrías darte una gran sorpresa!

Con información de infobae.com