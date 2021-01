Sexo ANAL: productos que te ayudarán a iniciar con esta práctica sexual

Comienza en el sexo anal con estos productos. Foto: erotic.cat

¿Quieres iniciarte en el sexo anal?, seas hombre o mujer estos productos te facilitarán la vida en el momento de ponerlo en práctica en las relaciones sexuales con tu pareja, así que ¡toma nota!, que te serán de ¡gran ayuda!

Productos para iniciar en el sexo anal

¡Mucho lubricante!

Puede que las películas porno no vengan con todos los instructivos acerca de esta práctica sexual, y es que para muchos tener sexo anal aún es un tabú; si embargo, aquellos que lo disfrutan están seguros que hacerlo no solo requiere que ambas partes lo gozen sino también de mucho lubricante, puedes usar el vaginal a base de agua, pero también puedes ir a una sex shop a buscar un producto especial para tener así las relaciones sexuales, ¡son más ideales!

Lubricante para sexo anal. Foto: YouTube Vivesexshop

¿Qué es el plug anal?

Si quieres comenzar a tener sexo anal con tu pareja podrías comenzar agregando este accesorio a tu repertorio, ya que existen de varios tamaños y poco a poco podrás ir probándolos, generalmente se usan más en nombre porque ayudan a estimular la próstata, aunque si eres mujeres también te será muy útil.

Plug anal. Foto: mx.emedemujer.com

En La Verdad Noticias te recomendamos que, al momento de usarlo, primero introduce en el ano un dedo con mucho lubricante y poco a poco, después ya inserta el plug, recuerda iniciar con el primer tamaño, y no olvides que lo ideal es que no quede estrecho el ano, sino que pueda existir una penetración disfrutable.

¡Prueba un dildo de silicón

Este accesorio será un verdadero acierto si quieres comenzar en las relaciones sexuales con la práctica anal, pues como está hecho de silicón será realmente cómo para ti, además como el plug viene en varios tamaños, así que podrás ir subiendo de nivel cada que estés listo o lista.

Dildo de silicón. Foto: mx.emedemujer.com

TE PUEDE INTERESAR:¿A las mujeres nos gusta el sexo anal?

Finalmente, solo queda recordarte que tener sexo anal es únicamente tu decisión, tu pareja no puede obligarte, tú decides, y si es algo que no te gusta, no lo hagas solo por complacer a la otra parte, lo más importante eres tú, y si esa persona te ama, entonces lo entenderá y te cuidará, pero si lo disfrutas y quieres probar más, ¡estos productos para el sexo anal serán perfectos para tu iniciación!

Con información de mx.emedemujer.com