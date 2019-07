Sergio Sepúlveda recopila historias de monstruos de la vida real

Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la Alegría en TV Azteca, también investigador, productor y reportero, que ha cautivado al público con su famoso programa Difícil de Creer (transmitido en México, Estados Unidos y Guatemala), presenta esta investigación sobre los asesinos más inverosímiles de la historia. En entrevista con La Verdad compartió detalles sumamente interesante sobre su elaboración.

En este libro se analiza la historia de criminales tan siniestros como Ted Bundy y Ed Gein.

Cuestionado acerca de que si el trabajar en las historias de estos hombres que saltaron a la fama por su sadismo y sangre fría, y que tocan esa parte oscura de la naturaleza humana, causan mella en él, respondió: “Resulta morbosamente delicioso, hay que decirlo, yo soy fanático del thriller y del género policiaco, desde muy chico me he acercado a ese tipo de lectura a través de mi abuelo, entonces ahora, que ya tengo varios años escribiendo sobre el tema me resulta, agradable hacer este tipo de investigación, encargada por Editorial Planeta, para hacer llegar una lectura que a mí me gusta, no con el afán de promover la violencia como tal, porque eso podría parecer, que cualquier publicación o documento que muestre violencia quiera generarla, sino simplemente como una forma de divulgar eventos desafortunados con la intención que esto no vuelva a suceder.”

Para Sergio Sepúlveda la atracción que estos monstruos tiene en las personas forma parte del factor humano.

Le preguntamos si existe algún hilo en común que impulsa a los seres humanos a convertirse en asesinos en potencia y comentó: “Mira cuando los especialistas dicen que los asesinos seriales se tiene que clasificar en ordenados, no ordenados, es verdad, pero no todos los que están escritos en este libro de “Monstruos de la Vida Real”, cumplen con todas las descripciones o con todos los puntos de la definición de un asesino, pero sí con varias de ellas, y yo principalmente resalto un abuso ya sea a nivel familiar o escolar, de burla, y la otra, esta situación como el deseo de ser una celebridad o reconocimiento mejor dicho por parte de la sociedad, que se transforma más bien en una venganza ante el contexto familia y social que han vivido”.

Entre los asesinos seriales que aparecen en esta obra de Editorial Planeta de 332 páginas están: Ted Bundy, Goyo Cárdenas, Albert Fish, Albert Henry DeSalvo, David Berkowitz, Dennis Nilsen, Donato Bilancia, Ed Gein, Edmund Kemper, el Asesino del torso, el Asesino del Zodiaco, Dennis Rader, Jack el destripador, Robert Pickton y Richard Ramírez.

Jack el Destripador nunca fue capturado y se sigue investigando sobre sus asesinatos hasta la actualidad.

Comentó que incluir a dos asesinos que nunca fueron capturados, como Jack el Destripador y el Asesino del Zodiaco, fue un acierto, porque aunque son casos en los que siempre surgen hipótesis y hay gente que siempre quiere seguir investigando sobre el tema. Jack el Destripador es como la “gran estrella” del tema y sobre el “Asesino del Zodiaco” dijo que existe la hipótesis de que quizá ya está en la cárcel y por eso dejó de asesinar personas.

Concluyó diciendo que somos ingenuos cuando pensamos que los únicos monstruos que nos pueden quitar el sueño son aquellos entes imaginarios escondidos en el clóset. Hay otras bestias, muchas, que atrapadas en su propia cárcel de carne y hueso solo esperan que bajemos la guardia para salir y atacar: los monstruos de la vida real, los asesinos seriales.

Ricardo D. Pat