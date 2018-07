Ser mujer, ser exitosa y estar soltera a los cuarentas.

En la época en la que nací y crecí, a las mujeres nos educaban para ser esposas, madres modelo, saber tejer, bordar, cocinar, ser el chofer de los hijos y esa era la “gran meta”; incluso Disney nos mostraba la vida de esas mujeres que encontraban a su príncipe azul, se casaban y eran felices para siempre, la muñeca Barbie solo era princesa y se casaba con Ken, de hecho hubo una “Barbie embarazada”, entonces eso nos hacia querer ser como los modelos que nos estaban imponiendo, pero hubimos algunas y quizá “muchas”, que fuimos moviendo esa prioridad por la de crecer profesionalmente, abrirnos campo en el mundo que había pertenecido solo a los hombres, estudiar una carrera universitaria y trabajar en eso que estudiamos, y no conformarnos con mandos medios, sino buscamos destacar, salir adelante en temas como la política y el deporte, que le pertenecían a los hombres.

Todo ese esfuerzo y lucha, nos fue volviendo exitosas, pudimos empezar a sobresalir, a brillar por nosotras mismas, sin importar si hay o no un hombre en nuestras vidas y buscar el éxito profesional y anteponerlo a una vida marital no nos quita que nos gusten los hombres, que tal vez queramos enamorarnos, pero cuando maduramos nos damos cuenta que ya no es una prioridad, que si pasa bien, pero sino también y nos abocamos a seguir creciendo, aprendiendo, desarrollándonos sin dejar de ser mujeres, no perdemos nuestra vanidad y femineidad y nos cuidamos haciendo deporte, cuidando nuestra alimentación, nuestro aspecto físico y nuestra salud. Desde hace unos años, ya la Barbie es la empresaria, la doctora, el ejemplo para las niñas de que la mujer puede y debe desarrollarse profesionalmente, que ya no hay que casarse en los veintes y para ser aceptada en la sociedad.

Los hombres nos tienen miedo

A veces ese machismo con el que fueron educados, les impide ver con buenos ojos que ganemos más.

Piensan que queremos tener el control de todo y podrían perder su masculinidad.

Tienen miedo a invitarnos a salir pensando que no aceptaremos porque nos ven demasiado independientes.

Se sienten intimidados ante una mujer que es exitosa porque tienen la idea que junto a nosotras serán opacados.

Compiten por ser mejores que nosotras y ese miedo no deja avanzar una relación.

Mujeres famosas y solteras en la historia:

Charlize Theron

Charlize Theron.



Como la ganadora del Oscar en el 2003 por su papel en la película Monster, nunca se había casada, cuando tenía 37 años (2012) adoptó a un niño y, tres años después a una nena, y está feliz en su papel de mamá soltera.

Marisa Tomei

Marisa Tomei.



Aunque ha protagonizado famosos romances con actores como Logan Marshall-Green y Robert Downey Jr. la actriz que ganó el Oscar por su papel en el filme My Cousin Viny, le ha huido al matrimonio.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey.



Otra soltera famosa es esta popular presentadora y productora de televisión, eso a pesar que desde hace más de tres décadas es novia del exitoso empresario Stedman Graham.

Sheryl Crow

Sheryl Crow .

La cantante que le escribiera al actor Owen Wilson la canción. “Safe and Sound” es otra que no se ha casado. Y eso es que el ciclista Lance Armstrong se lo propuso en el 2005… Pero ni así.

Winona Ryder



La ex de Johnny Depp indicó que no se ha casado porque prefiere decir que es soltera y no que es divorciada.

Winona Ryder.