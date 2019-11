Ser mejores amigos, el secreto para ser una pareja feliz. (Foto cortesía Telemundo)|

No por nada un noviazgo parte de una buena amistad, y es que ser el mejor amigo de alguien conlleva muchas cosas, es defenderse uno al otro, estar en las buenas y en las malas, y aún más cuando se trata de un noviazgo, puesto que esto debe fortalecerse aún más; pueden reír, llorar y divertirse juntos

Tu pareja, tu mejor amigo

Es por ello que lo mejor que puede ocurrir es que tu pareja sea ese mejor amigo, alguien que te ame incondicionalmente, que conozcas tus secretos y ambos sean un gran equipo para cumplir sus metas.

De acuerdo con el portal En Pareja, no sólo debes cuidar tu relación de pareja, sino también su relación de amistad; habrá altas y bajas pero deben buscar las soluciones juntos.

Ser mejores amigos, el secreto para ser una pareja feliz. (Foto cortesía Revista Selecciones México)

Característica de una buena amistad

Un punto muy importante que caracteriza una buena amistad es la complicidad, llévalo a cabo con tu pareja, hagan bromas y travesuras que sólo ustedes conozcan.

Por otro lado, permite que tu pareja sea como es, no intentes estar cambiando su personalidad, puesto que eso se hace con amigo, aceptas sus virtudes y defectos, aunque si le haces saber algunas situaciones que no te agraden.

A veces por no querer ”abrumar” a nuestra pareja no le contamos algunas cosas, no, no dudes en contarle lo que te preocupa, tu media naranja siempre buscará tu bienestar; es como lo hacen los amigos, no sólo es diversión, sino también de que expresen sus miedos.

Ser mejores amigos, el secreto para ser una pareja feliz. (Foto cortesía TN.com.ar)

No pierdan esa complicidad que hubo al inicio, al contrario, hagan más fuerte ese lazo y sean más felices.

