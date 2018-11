Ser bueno en el sexo no es garantía para que tu pareja sea fiel.

De acuerdo a un estudio publicado realizado por Jim McNulty, investigador de la Universidad Estatal de Florida, en Estados Unidos, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, señala que sentirse satisfecho sexualmente no es garantía de que tu pareja te sea fiel, sino todo lo contrario.

Este estudio descubrió que cuanto mejor es el sexo con tu pareja hay más posibilidades de él sea infiel, esto después de analizar el comportamiento y experiencias de 233 parejas. La satisfacción sexual es necesaria en una relación de pareja para fortalecer la unión entre las dos personas ya que mejorar la comunicación y el afecto, pero también sería es un factor de gran peso para que se busque más satisfacción fuera de la cama.

Además plantea que el hecho de hacer "las cosas bien" eleva la seguridad que sentimos en nosotros mismos y es gracias a esa seguridad que algunas personas sienten el impulso de vivir nuevas experiencias sexuales que no sean con su pareja estable.

McNulty sostiene que aquellos hombres que son más atractivos, suelen ser más infieles, pues tener exceso de confianza en sí mismos despierta un impulso por querer conquistar y estar con más mujeres, pero pasa completamente diferente con los hombres menos atractivos no sienten la necesidad de hacer esto y prefieren ser fieles a sus parejas de manera incondicional.

