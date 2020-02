Señales que te podrían hablar de una infidelidad

Somo seres perceptibles y más en una relación en cuanto a nuestra pareja, puesto que con el paso del tiempo vamos conociendo más a profundidad sobre sus actitudes, emociones y diversos aspectos en la forma en la que procede en diferente situaciones, una de ella es cuando no está engañando, puesto que en cuestión de minutos o días sabemos que está compartiendo su vida con alguien más.

Por ello si ya tienes duda de que algo está ocurriendo y que no está siendo fiel, posiblemente estas señales te podrían dar una idea de que probablemente estés en lo correcto; así que comencemos.

Factor teléfono

Así es, seguramente de un tiempo a la fecha te has dado cuenta que su celular se ha convertido en su mejor acompañante, puesto que inclusive lo lleva al baño, no dejar de mirarlo, recibe llamadas o mensajes extraños y cuando esto llega a suceder no contesta si tú estás presente.

Recibos que no coinciden

Así es, esto lo podrás observar más si ambos comparten el mismo techo, puesto que tú ya tienes una idea en los recibos que tiene en cuanto a pagos, y por ende si encuentras tickets que no coinciden con lo que normalmente hace, esto también podría ser otra señal de que está engañando.

Nervios cuando explica algo

Si, este es otro factor que podría poner un foco rojo, puesto que si los nervios están presentes cuando le preguntas algo o si pone excusas cuando le propones alguna salida, podría ser otro punto de una posible infidelidad; hay personas que se ponen nerviosas cuando están mintiendo, y este podría ser su caso.

En dado caso que hayas notado alguna de estas señales, lo mejor es que hables con tu pareja puesto que la comunicación es esencial en una relación, de igual forma si no tienes claro si es infiel o no, es una opción para que se lo digas y las cosas se puedan dejar en claro.

