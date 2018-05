Señales que te indican que eres adicto al sexo

La frase ‘adicto al sexo’ siempre se ha dicho muy a la ligera, pero en realidad es un problema grave que muchas personas padecen y que interfiere en todos los aspectos de su vida.

El sexo se vuelve algo incontrolable e invade otras áreas de su vida, como el trabajo, familia y amistades, de manera que la persona no piensa en otra cosa que no sea sexo, sin saber cómo controlar la situación; como pasa con las adicciones a las drogas.

Estas señales te indicaran si tú, tu pareja o algún conocido es adicto al sexo.

SEXO NECESARIO EN TU DÍA

La actividad sexual tanto física como mental de la persona es desproporcionada, es decir, demasiado frecuente. La persona hace lo posible por tener cuantos más encuentros mejor.

También tiene obsesiones de alto contenido sexual que están continuamente rondándole la cabeza, sin poder pararlas. Normalmente con cosas que le gustaría hacer o planificando su día para incluir en él esas actividades.

DEJARLO TODO POR TENER SEXO

Un consumo repetido de sexo y que conlleve a un incumplimiento de los deberes importantes cotidianos como el trabajo, escuela u hogar, así como el abandono de actividades sociales, profesionales o de ocio.

SEXO COMO DROGA

El problema de la abstinencia de sexo, se manifiesta por alguno de los siguientes acontecimientos: Presencia del síndrome de abstinencia provocado por no practicar sexo, por lo que se hace uso de otro tipo de sexo, como por ejemplo la masturbación para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

SEXO EN SECRETO

El adicto muchas veces lleva una doble vida manteniendo en secreto su adicción, eso le lleva a mentir y ocultar a los demás.

NECESITAS MÁS SEXO

Su cuerpo sufre tolerancia. Es decir, con el tiempo la persona aumenta la frecuencia e intensidad de las relaciones para obtener el mismo grado de placer que obtenía antes con mucho menos. Por ejemplo, un consumidor de pornografía tenderá a aumentar el tiempo en el que está dedicado a esto o buscar pornografía "más dura" para poder estimularse como antes y así el mismo grado de placer.

CEGADO POR EL SEXO

Se mantiene la conducta sexual a pesar de las consecuencias negativas. Algunas de las consecuencias son: riesgo de sufrir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, problemas con la pareja, pérdida de custodia de los hijos, pérdida de trabajos, denuncias, etc. Al principio el paciente no suele ser consciente de lo mucho que le está dañando su adicción.

CAUSAS DE LA ADICCIÓN

A la hora de determinar las causas, el psicólogo explica que son variadas y que tienen aspectos comunes a factores derivados del proceso evolutivo de esa persona, como puede ser una familia problemática y desestructurada, en algunos casos con abusos infantiles.

Si tienes estos síntomas y piensas que eres adicto al sexo es mejor acudir con un experto para un tratamiento adecuado.