Señales que revelan que un hombre es malo en el sexo oral.

Si bien el sexo oral es una de las actividades favoritas para algunas personas, ya sea hombre o mujeres, pero no todos saben hacerlo bien. En esta ocasión te revelamos algunas señales que identifique que tan malo es tu pareja a la hora de hacerlo.

Señales que revelan que un hombre es malo para el sexo oral.

Estas 6 señales son las que revelan que un hombre es malo para hacer sexo oral:

-Demasiadas preguntas

Si durante el acto sexual te bombardea con preguntas como: “¿qué quieres que te haga?” o “¿aquí está bien?”, lo único que podría estar demostrando es que conoce muy poco la anatomía femenina.

-Acelera la situación

Un hombre inexperto en el sexo oral olvidará por completo la estimulación y juego previo para centrarse en la penetración.

-No tiene tacto

¿Te toca de manera rara o con mucha fuerza? Muéstrale el camino correcto y enséñale lo que te gusta.

-No tiene iniciativa

Al tratar de conocer tu cuerpo, él no intentará nada que no sepa, por ello no te practicará sexo oral hasta que no se lo pidas.

-No toma el control

Si un chico no está dispuesto a tomar las riendas en la cama es una metáfora de su relación. Si bien es cierto que en algunos casos es saludable cambiar de roles y hay mujeres independientes a las que les gusta tener el control, de vez en cuando él debe ser el "protagonista" del acto.

-Se mueve demasiado

¿Has notado que cada vez que te hace sexo oral se mueve constantemente o parece poco inquieto? Esta también podría ser una señal de que tu pareja es mala, pues demuestra que no sabe qué zona tocar.

