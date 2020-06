Señales que revelan a un principiante en el sexo oral. (Foto cortesía El Confidencial)

Como todo en la vida, hay expertos y alguien principiante, que en teoría todos fueron este segundo y con el paso de la práctica tomaron experiencia, sin embargo en el sexo es muy evidente cuando alguien de plano no sabe y puede ser un poco incómodo, no por nada hay señales que revelan a una persona que apenas está dando sus primeros pasos en el sexo oral.

Señales de un principiante en el sexo oral

Así es, en esta existencia hay de todo, y el tema de las relaciones sexuales también, hay personas que conocen de pies a cabeza las técnicas del sexo, y hay quienes de plano no saben nada o tienen poca experiencia en dicho acto sexual. Por ello aquí te diremos cuáles son las señales que revelan a un principiante en el sexo oral; así que comencemos porque seguramente te sorprenderás.

Señales que revelan a un principiante en el sexo oral. (Foto cortesía Men's Health)

Ingresan todo el pene a la boca

Sí, aunque en las películas es algo que se ve mucho, cuidado, si apenas inicias en el arte del sexo oral, y lo haces de esta forma, te puedes lastimar. Es mejor que uses tus manos como una extensión de su boca en la zona de abajo, y céntrate en brindarle a placer a tu pareja con diversos movimientos con tu lengua en la cabeza de su miembro.

Emplea los dientes

Sin duda alguna esta es otra señal de un principiante en el sexo oral. en este caso hay que tener cuidado puesto que al emplearlos puedes morder o rasgar el pene.

TE PUEDE INTERESAR: Tips para un buen sexo oral en los hombres

Posición incómoda

Es muy importante que te sientas cómoda cuando lleves a cabo el sexo oral, puesto que si no te sientes con la libertad de moverte súper bien, seguramente él no llegará al clímax sexual; busca una posición en la que te sientas cómoda, no forzosamente tienes que estar de rodillas.