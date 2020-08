Señales que da un hombre que ya no siente AMOR por ti

Descubre tres señales que un hombre da cuando ya no te ama. Foto: www.shutterstock.com

Dicen que el sexto sentido de una mujer es tan bueno que siempre sabemos cuándo algo va mal en nuestras relaciones de pareja, aunque nos neguemos a verlo, pues vivir así parece ser más fácil que afrontar la decepción y el dolor de una ruptura, pero si estás listas para saberlo y estás determinada a enfrentar la verdad, estas tres señales que te compartimos te servirán como guía para descubrir si el hombre que tiene tu amor ya no te ama más, ¡mucha suerte!

¿Qué es el amor si no es recíproco?

Amar no es sencillo y más aún cuando no es correspondido, y aunque tener ese rol no es para nada agradable, es importante entender que pasa y que en muchas ocasiones cuando un miembro de la pareja a agotado sus sentimientos, comienza a dar señales de que la persona que alguna vez le importó ya no es su centro del mundo, y ante esto es necesario ver desde una perspectiva objetiva que está sucediendo, y desde ahí tomar una decisión determinante.

A continuación, te damos tres señales que el hombre da cuando ya no está interesado en su pareja, esperamos que no sea tu caso, recuerda que todo sucede por algo, y quién sabe, tal vez terminar con tu chico podría ser lo mejor que te haya pasado, pues con esto podría abrirse un nuevo camino hacia un verdadero amor correspondido, así que ¡no te desanimes!

Mucho trabajo, ¿está demasiado ocupado para el amor?

Los problemas de pareja son difíciles de enfrentar, pero más para los hombres, pues ellos suelen escabullirse de ellos, no les gustan las discusiones que no terminan en soluciones, y en ocasiones las mujeres no tenemos otra forma de expresar los sentimientos más que de esa manera, así que evita llegar temprano a casa con tal de no verte despierta, así que es el momento de que pongas las cartas sobre la mesa y arreglen cuentas con diálogo sano.

Evita llevarte con sus amigos, ¿el amor terminó?

Pasar tiempo con el hombre que amas siempre es importante, las mujeres solemos entregarnos al amor de forma desproporcionado, y los hombres lo hacen también, pero ¿qué pasa cuando ya no interés?, ¿cuándo ya no eres su centro de atención y no quiere presumirte?, puede ser que ahora simplemente no te quiere cerca, prefiere el tiempo para él, así que es evidente que los sentimientos bonitos se le fueron de las manos, ¡acéptalo!

¿Ya no habla del amor a futuro?

Una de las señales más determinantes para la ruptura en las relaciones, es cuando una de las partes, en este caso el hombre deja de hacer planes contigo, pues ya no le ve un futuro a su relación de pareja y solo espera alguna discusión fuerte, para terminarte.

Así que, antes de que salgas lastimada es momento de que cortes por la paz, recuerda que el amor no es sufrimiento ni “aguantar” cosas, simplemente se trata de ser feliz y compartir esa dicha con alguien que te valore, ¡nunca dejes de creer en el amor!

