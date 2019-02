Señales para saber si tu pareja ya no te ama

Cuando comenzamos una relación todo parece miel sobre hojuelas, y cualquiera que nos viera se podría dar cuenta de ello, pero cuando el amor se acaba, es igual o más evidente, lamentablemente los involucrados son los últimos en enterarse y prolongan su sufrimiento.

Incluso cuando quisieras que las cosas funcionen, hay un momento en cual la relación simplemente no da para más. Si tú, como muchas, no puedes quitarte la venda de los ojos, hoy te diremos cuáles son las señales a las que tienes que estar atenta para saber si tu pareja ya no te ama.