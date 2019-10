Señales para saber si debes terminar con tu pareja. (Foto cortesía Publiko)

Si te interesaste por abrir este artículo es porque muy probablemente tu relación no está marchando muy bien y estás en duda si dejar a esa persona de la que te enamoraste, puesto que por un lado la amas y por otro ya hay situaciones que no te gustan del noviazgo/matrimonio y quisieras poner punto final.

Ante este panorama, tienes dos opciones, analizar si lo que te molesta o lo que está fallando puede cambiar y continuar con él/ella o simplemente poner punto final.

SEÑALES PARA SABER SI DEBES TERMINAR CON TU PAREJA

Y seguramente aunque ya tengas una serie de puntos que no te gustan, te preguntarás cómo saber si debes dar ese paso; es por ello que aquí te dejaremos las señales que te indican que es momento de dar ese paso.

Antes que nada debes organizar tus ideas y establecer si se trata de una crisis y los problemas pueden superarse para salvar la relación o simplemente ya no hay nada por hacer.

SE TERMINÓ EL INTERÉS, LA PASIÓN Y EL AMOR

Si en un tu relación ya no hay cariño, ya no se interesa y tampoco existe la atracción sexual, lamentablemente ya perdió el carácter de pareja; estas actitudes son básicas en una relación sana, no pueden faltar.

NO HAY UN FUTURO JUNTOS

En pocas palabras, tu pareja no se visualiza contigo como tú, a ti te gustaría que vivieran juntos y no lo ve así, quisiera tener hijos y é/ella no, quisieras vivir fuera del país y se niega a hacerlo; si no es así es hora de que tomes una decisión seria, tu pareja debe ser un compañero, tu aliad@, si esto falla lo demás también.

ES TÓXICA

Tu pareja debe sacar tu lado más positivo, y no que siempre esté el negativo, además si es una persona negativa, posesiva y su vida está descarrilada y busca lo mismo contigo, pon punto final.

NO PASAN TIEMPO JUNTOS

Este punto es muy importante a la hora de decir adiós, puesto que las parejas deben compartir, pasar tiempo juntos y que disfruten los dos solos. Si ya no hay interés en este aspecto, y huye de tus planes o incluso tu prefieres pasar tiempo sin tu pareja, en la relación ya no hay interés y debes decir adiós.

INFIDELIDADES

Posiblemente puedes perdonar una infidelidad pero si lo hace seguido, ya no hay por qué continuar en la relación; una infidelidad denota que algo no va bien, y es una señal de que no hay respeto ,honestidad y confianza en la pareja.

SON DE DOS MUNDOS DISTINTOS

Aunque cada persona tiene sus gustos y sus criterios éticos, sin embargo ambos deben de tener cosas en común que los una, si no comenzarán a distanciarse con el paso del tiempo.

CELOS ENFERMIZOS

Unas persona celosa es alguien insegura, y en una relación no se puede vivir en constante desconfianza y en la que estemos pensando mal de nuestra pareja; si no tienes la confianza en tu pareja por algún engaño o porque tienes un problema de inseguridad, es de gran importancia que resuelvas lo que está ocurriendo o simplemente te des cuenta que no la relación no puede seguir.

MALTRATO

De acuerdo con el portal Relaciones unCOMO, “el respeto es la base de cualquier relación sana” y por ende si no existe, no hay nada, puesto que si hay maltrato psicológico, verbal o físico, y uno de los dos no son felices y se sienten atrapados, no son relaciones positivas y por ende debes decir hasta aquí cuanto antes.

NO TE PUEDES EXPRESAR COMO ERES

Seguramente te ha pasado que no puedes opinar, hablar o actuar libremente y eso te hace sentirte atrapado en la relación, en donde has dejado de ser quien eras, lo que te gusta e incluso ya no ves a tus amigos o familia, lamentablemente estás en una relación que no te deja ser quien eres, que pretende cambiarte constantemente y esta situación termina por afectar tu seguridad y autoestima, sin duda alguna termina, este tipo de relaciones son muy tóxicas.

