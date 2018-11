Señales para identificar una amistad tóxica.

La amistad es un vínculo de hermandad y conexión que existe entre dos o más personas con cualidades similares y algunas diferentes que hacen un ambiente positivo, sin embargo, hay amistades que terminan afectando nuestro entorno por diversas razones. Si tu sientes que hay algo mal en tu relación de amistad con alguien, ¡Estas señales te ayudarán a identificar si es esa persona es tóxica!

Solo le importa el chisme

Una persona que no hace más que hablar y quejarse de los demás es peligrosa. Una cosa es el chisme ocasional, que a cualquiera se le da, y otra muy distinta es hacerlo todos los días.

Sale con tus antiguas parejas

No está mal que lleve una relación cordial con tu ex, sobre todo, si también eran amigos, pero si tu amiga o amigo ha intentado salir en otros términos con tus antiguas parejas, está claro que su amistad no te conviene.

Te humilla

Los verdaderos amigos se sienten orgullosos de los éxitos de los demás. Si alguien de tus amistades se la pasa resaltando tus defectos o te hace sentir menos no es bueno para ti, ya que está llenando de negatividad tu vida y es tóxico para ti.

Te miente

Sí, todos decimos mentiras de vez en cuando, pero cuando una persona lo hace diario está claro que no es alguien de confianza.

Te causa problemas

Si te echa la culpa de todo para zafarse de los problemas o te hace mentir con frecuencia, esa es una clara señal de una amistad tóxica.

Sacan la peor versión de ti

Cuando sufres una ruptura emocional o un mal momento, es posible que notes que tu mejor amigo no es capaz de estar a tu lado para acompañarte durante este trance. Quizá prefieren que sigas bebiendo, te aconsejen que quedes con otras personas, te animen a terminar relaciones sentimentales sin intentar mejorar la situación o te aconsejen que deberías hacerte una cirugía estética para mejorar tu autoestima.

Analiza la situación con tus amistades y si hay más de dos puntos en contra es momento de actuar, recuerda que muchas veces nosotros somos el problema, así busca una solución y piensa muy bien lo que harás.