Señales de que tu pareja no quiere algo serio contigo. (Foto cortesía Giorgia Matos)

Lamentablemente esta situación nos perjudica como personas puesto que creemos que nuestra media naranja quiere algo y estamos a la espera a que llegue el día que se formalice la relación.

Es por ello, y de acuerdo con el portal En Pareja, que aquí te daremos algunas señales de cuando un hombre no quiere algo serio en la relación.

NO TIENE PALABRA

Si llegan a algún acuerdo no lo cumple, e incluso en las citas, puesto que es común que cancele en el último momento por cualquier; no realiza sus promesas.

AMIGOS

Es rara la vez que te lleve con sus amigos o convivas con su círculo social, no te invita a los eventos en donde ellos se encuentren, conoces a muy pocos; de igual forma no conoces a sus familiares o a las personas allegadas a él.

NO ERES SU PRIORIDAD

Tú eres su última prioridad puesto que siempre tiene cosas más importantes por hacer que verte, e incluso te has fijado que prefiere convivir con sus familiares, amigos o estar en el trabajo; sólo te busca cuando tiene tiempo de sobra, y si quedaron en que se verían y en ese momento le sale un plan que sea mejor, no lo pensará en cancelar la cita.

PLANES

Has observado que cuando habla de lo que quiere hacer a corto,mediano y largo plazo, tú no estás en esa actividades; no te menciona en absoluto, subrayando que no piensa estar contigo durante mucho tiempo.

NO ESTÁ PREPARADO PARA UNA RELACIÓN

Aquí es muy claro, si cada segundo pone el pretexto de que no se encuentra preparado o listo para un compromiso, o dice que tiene muchas actividades por hacer antes de ello, sencillamente no quiere algo serio contigo

OJO ALEGRE

SI tiene la fama de que le fascina cambiar de pareja, le encanta la vida de soltero o es conocido como galán, necesitas mucha para ver si asienta cabeza; estos rumores seguramente son con argumentos y no hay que ignorar.

