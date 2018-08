Señales de que tu gato te odia en secreto

Su comportamiento en la casa y hacia las personas indica si está bien o debemos modificar algo. Para que la convivencia sea lo que esperamos, estas siete señales pueden ayudar.

Su cola está horizontal. Los gatos no sólo utilizan su cola para mantener el equilibrio. Según Russell Hartstein, conductista de mascotas certificado y CEO de FunPawCare en Los Angeles, esa extremidad de los felinos es increíblemente expresiva de lo que le sucede y puede actuar “como un barómetro de sus estados de ánimo”.

Indicios como la cola erguida, envolviendo el cuerpo o en forma de signo de interrogación están relacionados con estados de ánimo positivos en el animal. Pero cuando su cola se encuentra baja en forma horizontal o comienza a dar como azotes al piso, es momento de prestar atención, ya que son indicadores de que algo le molesta.

Si esa extremidad está hacia abajo o retraída, puede que el gato este estresado y su estado de ánimo sea agresivo y hostil.

Si permanece escondido. La especialista en comportamiento de mascotas Jessa Paschke señala que un gato escondido no es un gato feliz.

“Si tu gato siempre se esconde puede que no esté cómodo con su entorno”. Si el animal es nuevo en la familia o recientemente se mudaron, la especialista recomienda darle un espacio propio para que pueda adaptarse.

Si muerde. Es una clara señal de que algo no está bien. Por más que morder sea un comportamiento normal en los felinos y hasta parte del juego, en los gatos adultos no debería ocurrir, especialmente si sucede cuando intentamos acariciarlos, sostiene el especialista Mieshelle Nagelschneider.

Si se aleja de vos. Todos los gatos tienen la necesidad de tener su propio espacio de vez en cuando, pero si la actitud hacia el humano es de alejamiento constante, esto indica que la mascota no está del todo conforme.

Si no usa su caja sanitaria. Frecuentemente, los gatos deciden explorar los límites impuestos por los humanos y usar de baño otro sector no asignado para esos fines. Si la mascota es todavía un cachorro, se trata del proceso de aprendizaje. Pero si esta actitud proviene de un gato adulto, lo que quiere indicar es que no está cómodo.

La ubicación de la caja sanitaria podría ser una solución simple a esta situación.

“Si no pueden acceder a su caja de arena cuando lo necesitan, por ejemplo, si otro gato en el hogar está protegiendo la caja o no se sienten cómodos con la ubicación de la caja, encontrarán una ubicación con la que se sientan cómodos en el baño, ” sostuvo Paschke. “Si cuentan con los recursos adecuados y continúa el baño inadecuado, es necesario visitar al veterinario.

Si te gruñe o “sopla”. Es claramente una señal que enciende la alarma para cualquier dueño de gato. Para Nagelschneider, es una muestra de malestar. Si bien son comportamientos normales en los gatitos mientras intentan desarrollarse, es signo de alarma si proviene de un adulto.

Es amigable con todos, menos con vos. Si tu felino recibe con gusto caricias de los demás e intaractúa con todos pero no con vos, probablemente tengas que entender que el problema sos vos.

Para el especialista Nagelschneider, hay que asegurarse de que la mascota tenga todos los elementos esenciales: alimento, agua, elementos de ocio, caja sanitria limpia y algunos juguetes especiales.